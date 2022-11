Tom Holland e Zendaya vão se casar? Estrelas da Marvel podem estar noivos

Tom Holland e Zendaya trabalharam juntos pela primeira vez em Homem-Aranha: De Volta ao Lar em 2017 e seus personagens da Marvel tiveram um romance em Homem-Aranha: Longe de Casa em 2019.

Durante a turnê de imprensa no ano passado, os fãs puderam ver muito conteúdo com o casal As duas estrelas foram vistas se beijando nessa época, e uma vez que seu romance na vida real foi confirmado, eles se tornaram um dos casais favoritos de Hollywood.

De acordo com um novo relatório da US Weekly, eles poderão em breve dar o próximo grande passo em seu relacionamento.

“Os dois estão planejando um futuro real juntos”, revelou uma fonte à agência. Uma fonte afirma que o casal é “sério e permanente”, já que o romance continua a prosperar mais de um ano depois de ter se tornado público.

Claro, tudo isso são rumores por enquanto, vamos ficar de olho para ver se Tom Holland e Zendaya, de fato, vão casar.

Tom Holland e Zendaya estão em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, enquanto Marisa Tomei interpreta a Tia May.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.