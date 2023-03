Tom Sizemore, de O Resgate do Soldado Ryan, morre aos 61 anos

Tom Sizemore, conhecido pelos seus papéis em O Resgate do Soldado Ryan, Cobra Kai, dentre muitos outros filmes e séries, faleceu aos 61 anos.

O ator já estava hospitalizado em Los Angeles, após ter sofrido um aneurisma em casa. O gerente Charles Lago disse a vários meios de comunicação que Sizemore foi descoberto por volta das 2 da manhã e transportado para o hospital.

Continua depois da publicidade

A família optou por desligar as máquinas no hospital, confirmou o gerente do astro em comunicado (via ComicBook)

“É com grande tristeza que tenho de anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore, de 61 anos, faleceu pacificamente enquanto dormia hoje no Hospital St Joseph’s Burbank”, disse Lago. “Seu irmão Paul e os gêmeos Jayden e Jagger (17) estavam ao seu lado.”

Carreira ilustre

Tom Sizemore conta com um currículo invejável, tendo trabalhado em filmes de destaque como Falcão Negro em Perigo, Nascido em 4 de Julho, Assassinos por Natureza e Fogo Contra Fogo.

Mais recentemente, ele trabalhou em Cobra Kai, da Netflix, interpretando J.T. Taggart e tem inúmeros outros projetos encaminhados, incluindo a ficção científica Impuratus.

Nesse vindouro longa-metragem, ele interpreta um detetive da polícia que é forçado a acreditar no sobrenatural depois de testemunhar a confissão no leito de morte de um veterano da Guerra Civil.

Ao longo de sua carreira, ele teve mais de 200 papéis, dentre filmes e séries.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.