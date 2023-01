Tuíte de apresentador de TV sobre Jeremy Renner revolta fãs do ator

O apresentador de TV, Jay Leno, entrou em uma recente polêmica ao fazer um tuíte sobre Jeremy Renner e revoltou os fãs do ator da Marvel.

Renner, que salvou seu sobrinho de ser morto pelo limpa-neves, está se recuperando em casa. Por sua vez, Leno aproveitou e fez uma piada com o que ocorreu com ele, tentando comparar com o acidente do astro.

Continua depois da publicidade

Em seu Twitter, Leno brincou que acabou batendo na máquina de limpar neve de Renner, e diversos fãs do ator não gostaram do comentário (via ComicBook).

“Eu estava andando de moto em Lake Tahoe e virei a esquina e bam, bati no limpa-neve de Jeremy Renner”, escreveu ele.

Leno realmente acabou sofrendo um acidente, chegando a quebrar alguns ossos, assim como Renner, que quebrou um total de 30 ossos do corpo.

Veja o tuite, abaixo.

Not funny. Renner broke 30 bones in the process of saving his nephew’s life. Respect to the guy. Pure guts. — John Dawson (@JRDAWSONTV) January 28, 2023

Diversos fãs apoiaram o astro

“Não é engraçado. Renner quebrou 30 ossos ao salvar a vida de seu sobrinho. Respeito ao cara. Coragem pura”, comentou um fã.

“Talvez Jeremy Renner tuite sobre como ele levou sua cadeira de rodas até sua garagem e assou marshmallows em sua fogueira. Você é sem gosto”, disse outro.

“O cara quase morreu Jay”, disse mais um fã.

“Uma pequena dica: a vida é melhor quando você pode rir das coisas”, escreveu outro fã.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.