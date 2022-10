Vai ficar para titia? Por que Charlize Theron nunca se casou

Charlize Theron não apenas é uma das atrizes mais lindas da atualidade, como também é uma das mais talentosas, além de ter uma carreira invejável como produtora. Com isso, muitos podem se questionar: por que ela ainda não se casou? Vamos ver o porquê.

A atriz sul-africana já esteve em vários relacionamentos de alto nível. Mesmo quando ela não está em um relacionamento, as pessoas parecem curiosas sobre o que está acontecendo em sua vida amorosa.

Muitos entrevistadores questionaram quando ela vai se casar, se é que vai se casar. A estrela se descreveu como “chocantemente disponível” em uma entrevista ao ET (via NickiSwift), e revelou que não se vê se casando.

Embora isso possa ser uma surpresa para alguns, Theron tem sido muito sincera sobre sua decisão, afirmando no Howard Stern Show : “Eu nunca me senti sozinha” sem um homem.

Charlize Theron teve uma infância tumultuada, onde viu em primeira mão o que a disfunção pode fazer em uma casa. Em The Drew Barrymore Show, ela revelou que é algo que ela não queria recriar para suas filhas.

“Estou tão orgulhosa do fato de que minhas filhas vivem em uma casa onde se sentem seguras e sentem que nunca terão que pisar em ovos”, disse ela.

De acordo com Theron, sua jovem vida era imprevisível. Em uma entrevista à NPR , ela disse: “Meu pai era um homem doente. Meu pai foi alcoólatra durante toda a minha vida”.

A atriz lidou com graves abusos verbais dele. De acordo com a ABC News, uma noite seu pai chegou em casa bêbado e armado, junto com seu tio. Agitado, ele ameaçou Theron e sua mãe, Gerda Maritz, dizendo: “Esta noite vou matar vocês duas com a espingarda”.

Charlize Theron não se sente solitária

Apesar desse trauma, Charlize Theron esteve ligada a vários parceiros durante sua carreira, incluindo Stuart Townsend e Sean Penn. Apesar de ter tido relacionamentos de longo prazo no passado, Theron admitiu que o casamento nunca foi o objetivo final para ela.

Em uma entrevista com Howard Stern, ela revelou ao apresentador: “Eu nunca quis me casar. Isso nunca foi algo importante para mim.” Ela até esclareceu que, apesar dos relatos, ela não estava noiva do ator Sean Penn, e nunca planejou estar. “Eu nunca iria me casar com ele”, disse ela a Stern.

Charlize Theron tem duas filhas adotivas, Jackson e August. Não é incomum que as perspectivas das pessoas mudem depois de se tornarem pais, e Theron não é diferente. Ela revelou que a maternidade afetou seu desejo de companhia.

Em uma entrevista no The Drew Barrymore Show, ela admitiu que está mais que feliz com sua vida com as filhas e que não se sente solitária. Portanto, pode ser que ela jamais se case, mas tem as filhas e eventuais namorados para fazerem companhia.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.