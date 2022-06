Veja quanto Amber Heard deve pagar a Johnny Depp

Chegou ao fim o julgamento entre o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard, do qual o ator de Piratas do Caribe processava a estrela de Aquaman por difamação.

Após semanas ouvindo os dois atores e suas respectivas defesas e acusações, o júri decidiu a favor de Johnny Depp.

Confira, então, quantos dólares Amber Heard deve pagar ao seu ex-marido, segundo informações do We Got This Covered:

O júri decidiu que Amber Heard deve pagar uma dívida de US$ 15 milhões, valor que é a combinação de US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos.

Mas a maior parte dos danos punitivos é apenas simbólica, já que a lei estadual da Virgínia limita os danos punitivos a apenas US$ 350. Sendo assim, Amber Heard deveria a Depp o valor de US$ 10,35 milhões.

No entanto, o número cai ainda mais já que Heard também recebeu uma indenização compensatória devido à sua contra-ação: das três reivindicações de Depp, uma foi a favor de Heard, no valor de US$ 2 milhões, sem danos punitivos.

Subtraindo este valor da conta, Heard deve pagar o total de US$ 8,35 milhões a Johnny Depp.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.