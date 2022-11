Vin Diesel faz emocionante homenagem a Paul Walker com foto de Velozes e Furiosos

O saudoso Paul Walker ascendeu à fama com o primeiro Velozes e Furiosos, no qual trabalhou junto de Vin Diesel. Agora, nove anos após o falecimento do amigo, Diesel mostrou que não se esqueceu dele.

No Instagram, Diesel publicou uma foto de um dos filmes da franquia Velozes e Furiosos, em que aparece ao lado de Paul Walker. Na legenda, o ator escreveu:

“Nove anos… eu te amo e sinto sua falta”.

Paul Walker sofreu um acidente de carro em 2013. Ele faleceu enquanto aconteciam as filmagens de Velozes e Furiosos 7, fazendo o filme sofrer grandes mudanças.

Recentemente, ele ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, sendo homenageado pela presidente do painel de seleção da Câmara de Comércio de Hollywood.

“O painel selecionou cuidadosamente esses indivíduos talentosos, e mal podemos esperar para celebrá-los à medida que se tornam parte da história de Hollywood com a inauguração de sua estrela na passarela mais famosa do mundo”, disse ela.

Velozes e Furiosos terá novo filme

A franquia terá mais um filme. Velozes e Furiosos 10 está sendo dirigido por Louis Leterrier, que chegou para substituir Justin Lin, que abandonou o projeto por possíveis conflitos com o astro Vin Diesel.

O elenco de Velozes e Furiosos 10 contará com diversas novidades, como Jason Momoa, de Aquaman, e Brie Larson, de Capitã Marvel.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.

