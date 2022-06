Vingadores do Pop: Estrelas se reúnem em casamento de Britney Spears

A cantora Britney Spears se casou na última quinta-feira, 09 de junho, com o modelo Sam Asghari.

Nas redes sociais, fãs estão comparando fotos do casamento com a formação dos Vingadores, já que grandes nomes do pop como Madonna, Drew Barrymore, Selena Gomez, Paris Hilton e Donatella estiveram presentes na comemoração.

This is my version of The Avengers #BritneysWedding pic.twitter.com/cAlptYf5Fp — Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) June 10, 2022

“Essa é a minha versão dos Vingadores“, diz o fã e jornalista Harrison Brockehurst em seu perfil no Twitter ao compartilhar uma foto do time de peso no casamento de Britney Spears.

this is my avengers endgame https://t.co/IkMUDme1g2 — silk bonnet (@itsajasmine) June 10, 2022

“Esse é o meu Vingadores: Ultimato“, compartilha outro fã, com o vídeo das cantoras ao som de Vogue.

Nascida em 2 de dezembro de 1981, Britney Spears é uma famosa cantora, compositora e dançarina norte-americana.

Dona de hits como Toxic, Criminal e Womanizer, a estrela passou anos sob tutela de seu pai após, em 2008, enfrentar problemas relacionados à saúde mental.

13 anos mais tarde a estrela da música pop está finalmente livre e aproveitou para se casar com o modelo Sam Asghari.

Sua história é contada no documentário Britney x Spears, disponível na Netflix.

