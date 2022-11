Vingadores têm melhor reação ao prêmio do homem mais sexy de Chris Evans

O grupo de mensagens do elenco de Vingadores teve a melhor reação a Chris Evans se tornar o Homem Mais Sexy do Mundo de 2022.

Os heróis fundadores da Marvel Studios sempre terão um lugar especial no coração dos fãs, então mesmo quando alguns membros não estão mais no MCU, os leais à franquia de longa data ainda podem apoiá-los em seus empreendimentos pós-Marvel.

Isso inclui Evans com seu mais recente prêmio pessoal, mas, como se vê, até mesmo seus ex-colegas de MCU estão empolgados com isso, embora alguns deles não tenham perdido a oportunidade de tirar sarro do amigo.

Hemsworth, que a People já saudou como o Homem Mais Sexy do Mundo antes de Evans, revela como grupo dos Vingadores originais reagiu ao último prêmio do ator do Capitão América.

Reação dos Vingadores ao prêmio de Chris Evans

Durante sua aparição no Jimmy Kimmel Live para promover sua nova série do Disney+, Limitless, Chris Hemsworth compartilhou que o grupo rapidamente se iluminou para tirar sarro da nova capa de revista de Evans.

“Nós temos um grupo dos Vingadores e rapidamente foi: ‘O que você está fazendo com as mãos aí atrás?'”, disse o astro de Thor.

“Downey disse que estava sendo preso, eu disse uma bela foto sendo preso, e então Jeremy Renner disse uma série de coisas que não vamos repetir”, continuou Hemsworth.

A Marvel Studios fez um ótimo trabalho explorando e desenvolvendo a dinâmica de grupo dos Vingadores originais e, depois de anos trabalhando juntos, os atores também desenvolveram uma forte amizade fora da tela, e esse grupo prova isso.

Dito isto, atualmente não há planos para uma reunião dos Vingadores no MCU, especialmente porque a Marvel Studios está ocupada construindo a Saga do Multiverso.

Diante disso, Kevin Feige e sua equipe estão priorizando o estabelecimento de novos personagens na franquia à medida que se tornam os próximos rostos do MCU.

