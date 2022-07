Will Smith pede desculpas a Chris Rock em vídeo emocionante

O ator Will Smith, que protagonizou o momento mais polêmico do Oscar neste ano, pediu desculpas ao ator Chris Rock em um vídeo emocionante.

Smith se mostra arrependido após ter dado um tapa em Rock, quando o comediante fez uma piada e acabou envolvendo Jada Pinkett Smith, esposa de Will (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Além de pedir desculpas ao comediante, Will Smith ainda pede perdão para a mãe de Rock e toda sua família, após perceber que ele acabou machucando muitas pessoas.

“Está tudo confuso. Entrei em contato com Chris e a mensagem que retornou é que ele não está pronto para falar”, explicou Smith. “E quando ele estiver, ele vai retornar. Então, eu vou dizer a você Chris, eu peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui quando você estiver pronto para conversar.”

Veja o vídeo, abaixo.

Will Smith volta à Hollywood com aguardada continuação

Em uma matéria recente publicada por um tabloide britânico, uma fonte ligada à Will Smith revelou os planos do ator para seu retorno à Hollywood.

Segundo a fonte anônima, Will Smith está investindo pesado na continuação de Eu Sou a Lenda, um thriller pós-apocalíptico que chegou aos cinemas em 2007.

Até hoje, o filme é um dos maiores sucessos da carreira do astro, junto com longas como Homens de Preto e o remake live-action de Aladdin.

De acordo com a matéria do tabloide britânico, Will Smith trabalha atualmente com o roteirista Akiva Goldsman (de Eu Sou a Lenda e Constantine) na sequência do thriller.

A matéria também afirma que, além de co-roteirizar e produzir Eu Sou a Lenda 2, Will Smith retorna como o protagonista Robert Neville.

Vale lembrar que Eu Sou a Lenda acompanha a história de um cientista que percorre uma Nova York devastada em busca de sobreviventes de uma terrível pandemia.

Além de Will Smith, o elenco de Eu Sou a Lenda 2 contará com Michael B. Jordan, o Killmonger de Pantera Negra.

A brasileira Alice Braga, famosa por performances em filmes como Esquadrão Suicida e Eduardo e Mônica, também está confirmada na continuação.

“O conceito está sendo desenvolvido pela Warner Bros, e não há nenhum indício que Will será afastado do projeto. Ele é produtor do filme e a produtora dele é responsável pelo desenvolvimento”, comentou a fonte anônima.

O contato do jornal britânico também diz que “Hollywood está pronto” para a volta de Will Smith.

“Hollywood ama histórias de volta por cima, como a do Robert Downey Jr., do Mel Gibson, da Drew Barrymore e da Winona Ryder”, afirmou a fonte.

Enquanto isso, Will Smith continua banido das premiações da Academia. A punição deve durar 10 anos.

Eu Sou a Lenda 2, com Will Smith, ainda não tem previsão de estreia.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.