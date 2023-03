Will Smith quer fazer as pazes com Chris Rock, mas está “cheio de remorso”

Will Smith quer fazer as pazes com Chris Rock após o tapa que ele deu no comediante no Oscar do ano passado.

Uma fonte disse à PEOPLE que o ator vencedor do Oscar “se sentiu péssimo por tanto tempo” por bater em Rock no palco depois que ele fez uma piada sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith. “Ele tentou, sem sucesso, fazer as pazes da melhor maneira que pôde com Chris”, segundo a fonte.

“Mas, além disso, a família é importante para ele”, acrescentou a fonte, observando que Smith “se apoiou” na família – também composta pelos filhos Trey e Jaden e pela filha Willow – após o incidente. “Tudo o ajudou a olhar para dentro e amadurecer. Ele está melhor, mas ainda cheio de remorso”.

Quase um ano após o tapa, o incidente continua rendendo. Recentemente, Chris Rock desabafou sobre o ocorrido em um especial de comédia da Netflix e pôs mais lenha na fogueira ao falar que só assistiu ao último filme de Will Smith, apenas para vê-lo “sendo chicoteado” – o drama traz Smith na pele de um escravo que foge de uma fazenda em Louisiana na década de 1960.

Relembre a história do tapa

Tudo começou com uma piada de Chris Rock em relação à perda de cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Ela tem alopecia, que justamente provoca a queda de cabelo.

“Jade, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver”, disse Chris Rock, deixando Jada Pinkett Smith visivelmente desconfortável.

Pouco após, Will Smith aparece indo em direção ao apresentador no palco e dá um tapa no rosto dele.

“Mantenha o nome da minha esposa fora da p* da sua boca”, grita Will Smith pouco após. Chris Rock chega a dizer:

“Foi apenas uma piada sobre G.I. Jane” e Will Smith prontamente repete as próprias palavras sobre o apresentador não fazer piada sobre a esposa.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.