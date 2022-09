Woody Allen anuncia aposentadoria; saiba mais

O renomado e controverso diretor Woody Allen anunciou que irá se aposentar após seu 50º filme. O diretor já ganhou 4 Oscars tanto por melhor roteiro original quanto por melhor direção.

Allen tem entre seus filmes mais aclamados obras como Manhattan, Noivo Neurótico Noiva Nervosa e Meia-Noite em Paris. Seu trabalho ficou conhecido pelo humor sarcástico e qualidade musical, mas também foi manchado por diversas acusações de assédio.

O diretor teve um relacionamento de 12 anos com a atriz Mia Farrow, que acabou em 1992 quando ela descobriu que Allen havia tirado fotos explicitas da filha adotiva do casal, Soon-Yi Previn, que tinha 21 anos na época. No ano seguinte, Dylan Farrow, outra filha adotiva de Woody e Mia, alegou que o diretor a molestava.

Pouco tempo depois, Allen e Soon-Yi assumiram um relacionamento, e apesar de toda crítica e retaliação da mídia e da indústria cinematográfica, os dois se casaram alguns anos depois quando as acusações contra o diretor caíram.

Enquanto trabalha em seu 50º filme, Allen revelou que vai se aposentar da direção e focar na escrita. A informação foi revelada à um jornal Espanhol. Como o diretor tem vários problemas para conseguir financiamento para seus projetos nos Estados Unidos, a maioria de seus trabalhos recentes foram no público europeu. Seu novo filme se passará em Paris e será falado em Frances.

As acusações contra o diretor voltaram a tona

Após o escândalo de Harvey Weinstein, que iniciou o movimento #MeToo em Hollywood, Dylan Farrow escreveu uma carta aberta recontando seu suposto caso de abuso sexual nas mãos de Allen. A carta criticava a negligencia da mídia às transgressões do diretor, especialmente naquele momento em que o tema estava finalmente ganhando mais espaço nas discussões.

Woody Allen negou repetidamente essas acusações, com ele e sua atual esposa acusando Mia Farrow de treinar Dylan Farrow para cometer as acusações. Enquanto o diretor nunca foi acusado de nenhum crime no tribunal, seu legado como cineasta foi manchado irreversivelmente com o ressurgimento das acusações

Mesmo tendo acusações públicas bem documentadas contra ele, por anos, Woody Allen conseguiu ter uma carreira de sucesso. Continuou trabalhando com nomes consagrados e foi defendido por vários quando a carta aberta de Dylan Farrow chegou ao The New York Times em 2014.

Porém, com o aumento de relevância da campanha #MeToo, Hollywood começou a se afastar de Allen, o que, somado com sua carreira de décadas, fez a aposentadoria parecer inevitável, com muitos se perguntando o porquê de ainda ter levado tanto tempo.

O último filme de Woody Allen se chamará Wasp 22 e ainda não possui data de estreia.

