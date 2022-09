007: É revelado fator decisivo na escolha do próximo James Bond

Os produtores da franquia 007 querem que o próximo ator de James Bond se comprometa à longo prazo com o papel.

Em outubro do ano passado tivemos o lançamento de Sem Tempo Para Morrer, último filme de Daniel Craig como o espião mais famoso do cinema. Mesmo o personagem tendo um fim trágico na história, a franquia irá se renovar com um novo ator a partir do próximo filme.

Antes mesmo do lançamento do último filme, nomes que pudessem substituir Craig já estavam começando a correr. A produtora Barbara Broccoli revelou que estão considerando suas opções com cuidado, mas já deixou escapar que o 26º filme de 007 será uma reinvenção do que foi feito até hoje.

Mas temos novidades no processo de escalação de um novo James Bond. Em uma entrevista para a Variety sobre o aniversário de 60 anos da franquia, Broccoli e o outro produtor Michael G. Wilson, revelaram que o próximo 007 deve se comprometer por um bom tempo com o papel.

“A questão é que levará alguns anos. E quando escalarmos Bond é um compromisso de 10, 12 anos.[…] Nem todo mundo quer fazer isso. Foi difícil o suficiente convencer [Daniel Craig]” Disse Broccoli.

James Bond: o papel de uma década

O tempo de 10-12 anos é realmente mais longo do que muitas franquias pedem, mas considerando o passado da gigantesca franquia, Daniel Craig participou de 5 filmes ao longo de 15 anos, Sean Connery iniciou a franquia e trabalhou em 6 filmes de 1962 à 1971, já Roger Moore fez 7 produções durante 12 anos. Realmente um comprometimento de longo prazo foi o que marcou os maiores interpretes de 007.

Claro que outros atores como Timothy Dalton e Pierce Brosnam ocuparam o papel por pouco tempo, mas esta claramente não é a intenção dos produtores para o substituto de Craig.

Henry Cavill, Tom Hardy e Idris Elba eram favoritos para assumir o papel, mas recentemente Broccoli eliminou esses atores da disputa, por suas idades e falta de disposição para incorporar o personagem durante uma década ou mais.

Será interessante acompanhar o restante do processo de escalação, vendo que nomes irão surgir e estarão dispostos a assumir esse compromisso enorme com o papel.

Todos os filmes da franquia estão disponíveis na Amazon Prime Video, o próximo longa de 007 ainda não tem previsão de estreia.

