10 Dias de Um Homem Bom: Explicamos o final do filme da Netflix

Produzido na Turquia, o thriller 10 Dias de Um Homem Bom está fazendo o maior sucesso na Netflix. Recém-chegado à plataforma, o filme não demorou a figurar no Top 10 do streaming – graças à sua trama emocionante e cheia de surpresas. Por isso, o público quer saber: o que realmente acontece no final do suspense?

“Ao investigar um desaparecimento, um detetive particular embarca em uma missão que vai mudar sua vida de forma inesperada”, diz a sinopse oficial de 10 Dias de Um Homem Bom na Netflix.

O elenco de 10 Dias de Um Homem Bom é liderado por Nejat İşler, Nur Fettahoğlu e Şenay Gürler. A direção é de Uluç Bayraktar.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de 10 Dias de Um Homem Bom na Netflix; confira! (via LeisureByte)

Final explicado de 10 Dias de Um Homem Bom – O que acontece com Sadik?

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o filme turco 10 Dias de Um Homem Bom é o segundo longa mais assistido da plataforma, superando sucessos como Fantasma e CIA e Condenados.

No filme, o protagonista Sadik começa sua investigação fazendo perguntas à mãe e à irmã de Tevfik sobre o misterioso desaparecimento.

Eventualmente, Sadik descobre que a mãe de Tevfik desconhecia a verdadeira identidade do filho. A irmã do personagem, por outro lado, já sabia de tudo sobre o “Tevfik real”. Então, o protagonista a segue e descobre seu envolvimento com o amigo do desaparecido.

Quando Sadik a confronta sobre o passado de Tevfik, ela revela que o irmão costumava participar de “festas de elite”, e que estava envolvido com algo ilícito.

A partir daí, Sadik começa a conectar as pistas, não demorando a descobrir que Tevfik não era tão inocente como aparentava. O personagem havia se envolvido com negócios escusos, e por isso, era procurado por vários criminosos.

Enquanto isso, 10 Dias de Um Homem Bom também aborda a vida pessoal de Sadik. O filme deixa bem claro que o personagem assumiu a culpa pelo delito da esposa – que depois se divorciou dele e começou um novo casamento.

A ex-esposa retorna à vida do protagonista para pedir outro favor. Porém, devido ao seu relacionamento com Fatima, Sadik se recusa a trocar a lealdade pela justiça.

No decorrer da investigação, Sadik consegue localizar Tevfik, e acaba se envolvendo em um tiroteio com os criminosos que procuravam o personagem.

Felizmente, o protagonista do longa turco consegue escapar do tiroteio e sair vitorioso. No final do filme, Sadik também relembra sua conversa com a ex-esposa e seu novo marido, e por isso, toma a decisão correta e mortal.

É por isso que ele ameaça entregar todas as gravações para a autoridade, caso eles tentem chantageá-lo.

As últimas cenas do filme mostram Sadik planejando seu futuro com Fatima, em um relacionamento feliz e realizado.

O desfecho do longa encerra toda a trama de 10 Dias de um Homem Bom, amarrando também as pontas soltas que foram deixadas no decorrer do filme.

“Vemos o crescimento de Sadik como personagem e sua vontade de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou desconfortável”, explica o site LeisureByte sobre a conclusão de 10 Dias de Um Homem Bom.

Você já pode assistir 10 Dias de Um Homem Bom na Netflix.

