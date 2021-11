A Chefa: Comédia hilária de Melissa McCarthy chega à Netflix

Melissa McCarthy tem tudo para conquistar os fãs da Netflix com o filme A Chefa. A comédia acompanha a história de uma rica empresária que perde tudo – e bola um plano inusitado para recuperar sua fortuna. Como é de praxe, o longa conta com mais uma atuação divertidíssima da atriz de Missão Madrinha de Casamento e As Bem Armadas.

Dirigido e escrito por Ben Falcone, o marido de Melissa McCarthy, A Chefa chegou aos cinemas em 2016. Com uma trama leve e divertida, o filme fez muito sucesso com o público internacional.

Embora tenha falhado em conquistar a crítica especializada – com apenas 22% de aprovação no Rotten Tomatoes – o filme garantiu uma boa bilheteria. Com um orçamento de produção de pouco mais de 29 milhões de dólares, A Chefa faturou 80 milhões nos cinemas.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o divertido elenco de A Chefa na Netflix.

De que fala A Chefa na Netflix?

A Chefa acompanha a história de Michelle Darnell, uma mulher de negócios rica, influente, arrogante e rude, que sempre consegue o que quer.

Abandonada na infância em várias ocasiões, ela desenvolve uma personalidade amarga e uma enorme resistência ao conceito de família.

Michelle tem a vida virada de cabeça para baixo quando uma investigação do FBI abala os pilares de sua empresa. A protagonista é condenada por “negociação com informações privilegiadas” (insider trading) e mandada para uma prisão federal.

Após deixar a cadeia, Darnell fica sem dinheiro, sem teto e sem o apoio dos antigos aliados. Odiada por todos, ela busca o auxílio de sua ex-assistente Claire, a única pessoa que se dispõe a ajudá-la.

Morando com Claire e sua filha pequena, Michelle bola um plano para reconstruir seu império, e finalmente ganha uma família de verdade – juntando-se à ex-assistente e uma tropa de escoteiras na venda de biscoitos.

Melissa McCarthy e o elenco de A Chefa

Como já citamos, o elenco de A Chefa é liderado por Melissa McCarthy no papel de Michelle Darnell.

Além de contar com performances aclamadas em filmes de comédia, a atriz mostrou recentemente um novo lado de sua atuação na série Nove Desconhecidos, disponível no Prime Video.

Claire, a ex-assistente de Michelle, é interpretada por Kristen Bell. A atriz é famosa por protagonizar as séries The Good Place e Veronica Mars, além de dublar Anna nos filmes de Frozen.

Peter Dinklage, o Tyrion de Game of Thrones, vive Renault, um empresário inescrupuloso e principal rival de Michelle.

Ella Anderson (Young Sheldon) é Rachel Rawlings, a filha de 10 anos de Claire, que faz parte de uma tropa de escoteiras.

Tyler Labine (New Amsterdam) vive Mike Beals, um colega de trabalho de Claire que nutre grandes sentimentos pela personagem.

Kathy Bates, de Titanic e American Horror Story, é Ida Marquette, a antiga mentora de Michelle, dona de uma fábrica de cola.

O elenco de A Chefa é completado por Timothy Simons (Veep), Annie Mumolo (Duas Tias Loucas de Férias), Kristen Schaal (O Que Fazemos nas Sombras) e Cecily Strong (Saturday Night Live).

A Chefa conta também com participações especiais de Cedric Yarbrough (Reno 911), Margo Martindale (American Crime Story: Impeachment), Dax Shepard (Zathura) e Dave Bautista (Guardiões da Galáxia), além do rapper T-Pain e a apresentadora Gayle King.

A Chefa já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.