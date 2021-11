A incrível transformação de Jared Leto para Casa Gucci

Casa Gucci já está em cartaz nos cinemas brasileiros, e um dos aspectos mais interessantes do filme – além da performance de Lady Gaga – é a transformação de Jared Leto. O ator de Esquadrão Suicida e Morbius aparece irreconhecível no papel de Paolo Gucci. Para encarnar o designer italiano, o astro precisou passar por um árduo processo de maquiagem e próteses; veja abaixo.

Baseado em um caso real e ambientado entre os anos 70 e 90, o longa retrata os eventos e consequências do assassinato de Maurizio Gucci, orquestrado por sua esposa Patrizia.

O filme conta com a direção premiada de Ridley Scott – de filmes como Alien: O Oitavo Passageiro e Blade Runner – e roteiro de Becky Johnson (Sob o Luar da Primavera) e Roberto Bentivegna (The Eel).

Além de Lady Gaga e Jared Leto, Casa Gucci se destaca por seu impressionante elenco de estrelas, formado por Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek e Adam Driver.

A transformação de Jared Leto em Casa Gucci

Desde a divulgação do primeiro trailer de Casa Gucci, o visual de Jared Leto vem deixando fãs e especialistas chocados.

O ator troca seus cabelos longos e figura esbelta pela calvície de Paolo Gucci – personagem considerado a ovelha negra da Casa Gucci.

Na trama do longa, Paolo é um designer sonhador com uma visão bastante específica, cujas criações se desviam do estilo característico da grife familiar.

Para se transformar em Paolo Gucci, Jared Leto precisou passar horas na cadeira de maquiagem todos os dias.

O conceito da transformação do astro foi criado pelo designer de próteses Göran Lundström, que desenvolveu o visual de Paolo em um scanner 3D – antes mesmo de conhecer Jared Leto.

“Eu não sabia como era sua cor de cabelo, onde ficava a raiz e qual era seu tom de pele”, revelou Lundström em entrevista à Variety. O especialista teve apenas três semanas para se preparar.

Por causa disso, o designer se baseou principalmente em fotos e vídeos de Leto.

“Ele tinha cabelos demais! Cabelos muito longos, além de uma raiz baixa. Só para cobrir o cabelo, nós levávamos cerca de uma hora e meia”, comentou o designer.

Para completar sua transformação em Paolo Gucci, Jared Leto usou uma touca de três partes, 8 peças protéticas e uma peruca. O bigode foi uma sugestão do próprio ator.

Assim como Lady Gaga, Adam Driver e Al Pacino, Jared Leto procurou viver “como o personagem” nas gravações do filme.

“Nós sempre aplicamos a maquiagem no set, mas o Jared pediu para fazer o processo em outro lugar. Dessa forma, ele já chegava nas filmagens como o Paolo Gucci”, revelou Lundström.

Casa Gucci está em cartaz nos cinemas brasileiros. Veja abaixo outra foto da transformação de Jared Leto.