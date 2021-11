Além de Yara, Netflix tem outro filme chocante sobre assassinato real

Por Que Você Me Matou? é o documentário sobre crime real que pode impactar os assinantes da Netflix bem como o filme dramatizado sobre o caso Yara.

O documentário conta a história de Crystal Theobald, uma moradora de 24 anos do bairro de Arlanza em Riverside, Califórnia. Em 2006, ela foi pega no meio de um tiroteio quando membros da gangue 5150 confundiram seu carro com o de um grupo rival, MD.

Seu irmão e seu namorado também estavam no carro, mas nenhum deles tinha conexão com as gangues locais.

A essência de Por Que Você Me Matou? está focada na mãe de Theobald, Belinda Lane, e sua prima, Jaimie McIntyre, que encontrou suspeitos através do MySpace. A história mostra que os assassinos, incluindo William Sotelo e Julio Heredia, foram considerados culpados e condenados por homicídio culposo.

No entanto, o documentário da Netflix se aprofunda nos processos de pensamento de Lane e McIntyre, incluindo a maneira como Lane lidou com o desejo de matar os assassinos de sua filha.

Por Que Você Me Matou? está agora disponível na Netflix. O documentário foi conduzido por Fredrick Munk.

Mais sobre Yara na Netflix

Yara está fazendo sucesso na Netflix com uma trama repleta de mistérios e reviravoltas. O filme italiano acompanha a história do assassinato de uma jovem garota e a subsequente investigação policial. Muitos espectadores não sabem, mas o longa é baseado em uma história real que aconteceu na Itália há pouco mais de 10 anos.

O filme Yara faz um ótimo trabalho ao mostrar ao público, sempre em detalhes surpreendentes, os vários passos da investigação do assassinato, desde a busca pelo corpo da vítima até a caçada pelo assassino.

No centro desta investigação está a promotora Letizia Ruggeri, que continua sua busca incessante pelo criminoso mesmo com a enorme pressão da sociedade e críticas de políticos e da mídia.

Yara e Por Que Você Me Matou? estão na Netflix.