Alerta Vermelho 2: Trama e quando pode chegar na Netflix

Embora não tenha agradado a crítica especializada, Alerta Vermelho está fazendo muito sucesso com o público da Netflix. Tudo indica que o filme ganhará uma continuação, já que a audiência é a principal métrica analisada pela plataforma. O longa ainda deve demorar a estrear, mas já explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a sequência: elenco, trama e possível lançamento de Alerta Vermelho 2 (com spoilers do desfecho do primeiro filme).

“A Interpol começa uma caçada desenfreada para capturar os criminosos mais procurados do mundo. Mas quando um assalto chocante faz um Agente do FBI e dois criminosos rivais trabalharem juntos, ninguém pode prever o que acontecerá”, afirma a sinopse de Alerta Vermelho.

Dwayne “The Rock” Johnson interpreta John Hartley, o agente do FBI que se junta à Interpol para capturar dois dos criminosos mais procurados do mundo. Ryan Reynolds, o Deadpool dos filmes da Marvel, vive Nolan Booth, um ladrão extremamente prolífico e habilidoso.

Já Gal Gadot, a Mulher-Maravilha dos filmes da DC, interpreta a criminosa Sarah Black, também conhecida pela alcunha de “The Bishop”.

Alerta Vermelho terá continuação da Netflix?

A Netflix ainda não anunciou oficialmente a continuação de Alerta Vermelho, mas dado o investimento da plataforma e o elenco do longa, tudo indica que a plataforma dará o sinal verde para a sequência em breve.

Vale lembrar que Alerta Vermelho é considerado o filme mais caro já produzido pela Netflix, com um orçamento de 200 milhões de dólares.

Em uma entrevista ao site SiriusXM, Dwayne Johnson – que também é produtor-executivo do filme pela companhia Seven Bucks – falou sobre a possibilidade.

“Eu adoraria retornar para mais! Mas depende da audiência, então vamos ver. Posso dizer que, de acordo com a reação que já conseguimos, existem grandes chances de voltarmos”, comentou o astro.

Quem volta no elenco de Alerta Vermelho 2?

Como nenhum dos protagonistas morre no final de Alerta Vermelho, é uma aposta sólida afirmar que Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot vão retornar na continuação do longa.

Ou seja, fãs podem esperar por mais aventuras de John Hartley, Nolan Booth e The Bishop, respectivamente.

Ritu Arya também deve voltar como a Inspetora Urvashi Das, e Chris Diamantopoulos também pode retornar como o traficante de armas Sotto Voce.

Será que a sequência contará com mais uma participação especial de Ed Sheeran? Só esperando para saber.

A trama de Alerta Vermelho 2

Como o final de Alerta Vermelho indica que The Bishop, John Hartley e Nolan Booth vão continuar se aventurando juntos pelo mundo, o próximo filme tem tudo para acompanhar os próximos esquemas e assaltos do trio.

No desfecho do longa, um dos personagens afirma que o novo trabalho do trio tem “pagamento dobrado e desafio triplicado”.

Em uma das últimas cenas, o trio aparece em frente ao Museu do Louvre, em Paris. Será que eles tentarão roubar a Mona Lisa ou outra obra valiosa da galeria? Tudo deve ser explicado na trama de Alerta Vermelho 2.

Alerta Vermelho 2 Data de Estreia

Normalmente, a Netflix espera cerca de 2 anos para lançar a continuação de um filme. Ou seja, fãs podem esperar pelo lançamento de Alerta Vermelho 2 no final de 2023.

Por outro lado, como Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds são três dos astros de cinema mais prolíficos da atualidade, a Netflix terá que encaixar as gravações de Alerta Vermelho 2 nas agendas dos atores.

Ou seja, Alerta Vermelho 2 pode demorar mais para estrear na Netflix, mas deve chegar até no máximo o segundo semestre de 2024.

Alerta Vermelho continua disponível no catálogo brasileiro da Netflix.