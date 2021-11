Amor Sem Medida: As reações de fãs estrangeiros com filme da Netflix

Amor Sem Medida, longa nacional da Netflix com Juliana Paes e Leandro Hassum, encontrou sucesso internacional. Na semana de 15 a 21 de novembro, o título foi o filme não-inglês mais visto ao redor do planeta no serviço.

Nas redes sociais, os assinantes estrangeiros da plataforma tem reações parecidas. O que parece é que eles estão adorando e se divertindo com Amor Sem Medida.

Além disso, Leandro Hassum começa a ganhar status de estrela internacional da Netflix. Tudo Bem no Natal que Vem, outro longa dele na plataforma, foi um dos títulos brasileiros mais vistos ao redor do mundo no serviço.

“Amor Sem Medida é um filme lindo”, observou um fã.

“Amor Sem Medida! Assistam”, aconselhou outra, mostrando que achou o longa brasileiro engraçado.

“Amor Sem Medida na Netflix é um ótimo filme. 9/10”, pontuou um terceiro.

Confira abaixo as reações dos espectadores estrangeiros da Netflix com Amor Sem Medida.

História de Amor Sem Medida na Netflix

Amor Sem Medida conquista os fãs de comédias românticas na Netflix com uma trama tocante, sensível e repleta de reviravoltas.

O longa acompanha a história de Ivana e Ricardo, interpretados respectivamente por Juliana Paes e Leandro Hassum.

Amor Sem Medida começa abordando a rotina da advogada Ivana Cornejo, que tem a vida amorosa estagnada após se divorciar do marido.

Em um dia frenético, a protagonista acaba perdendo seu celular, e neste momento, encontra a sorte grande. Um homem desconhecido e bem humorado liga para ela, dizendo ter encontrado o aparelho.

Ivana aceita tomar um café com o estranho para recuperar o aparelho, e se surpreende com a baixa estatura de Ricardo Leão, o personagem de Leandro Hassum.

Os dois criam uma conexão inegável, e mostram que o amor pode surgir quando se menos espera – e que supera qualquer obstáculo, até mesmo uma sogra mal-humorada e um ex-marido malandro.

Além de Leandro Hassum e Juliana Paes, Amor Sem Medida conta com Elizângela, Marcelo Mansfield, Marcelo Laham e Luana Martau no elenco.

Os fãs também podem esperar por participações especiais de Rafael Portugal, Carol Portes e Rogério Morgado, além da introdução de Pietra Hassum, a filha de Leandro Hassum.

Com Juliana Paes e Leandro Hassum, Amor Sem Medida está disponível na Netflix.