Amor Sem Medida: Filha de Leandro Hassum está no filme da Netflix

Leandro Hassum é atualmente um dos atores brasileiros mais conhecidos pelo público internacional, graças ao sucesso de filmes como Tudo Bem no Natal que Vem, O Candidato Honesto e Amor Sem Medida na Netflix. Muitos fãs não perceberam, mas o lançamento recente conta também com a presença de Pietra Hassum, a filha do astro; veja abaixo.

Protagonizado por Leandro Hassum e Juliana Paes, Amor Sem Medida é uma divertida comédia romântica, que vem trazendo grande audiência ao catálogo brasileiro da Netflix.

O filme acompanha a história da advogada Ivana Cornejo, que tem a vida amorosa estagnada após se divorciar do marido. Em um dia frenético, a protagonista perde o celular e encontra a sorte grande. Um homem desconhecido e bem humorado liga para ela, dizendo ter encontrado o aparelho.

Ivana aceita tomar um café com o estranho para recuperar o aparelho, e se surpreende com a baixa estatura de Ricardo Leão, o personagem de Leandro Hassum – mas cria uma inegável conexão com o baixinho.

Na trama de Amor Sem Medida, Pietra Hassum interpreta Manuela “Manu” Leão, a filha de Ricardo Leão, o personagem de Leandro Hassum.

Em um papo recente com o site O Dia, o ator discutiu seu trabalho com a filha e elogiou a disposição de Pietra, que atualmente tem 22 anos.

“No set, eu era, logicamente, o pai babão da filha. Ao mesmo tempo em que estava super orgulhoso de ver que ela estava cumprindo com muito talento o papel, também tinha aquele nervoso de pai, querendo dar toque, querendo falar algumas coisas”, comentou o ator.

O ator fala também sobre sua grande conexão com a filha Pietra, e como a relação familiar influencia nas gravações de projetos como Amor Sem Medida.

“É sempre mais complicado, mas depois das gravações, eu chegava no hotel e falava algumas coisas para orientar. A gente aproveitou um pouco dessa cumplicidade que a gente tem de pai e filha para dentro de cena. Eu sou um pouco do Leão com a Pietra, esse pai protetor, apaixonado, carinhoso”, explicou Hassum.

Amor Sem Medida não representa a primeira vez que Leandro Hassum e a filha Pietra atuaram juntos. Os dois já haviam contracenado na série A Cara do Pai, exibida pela Rede Globo em 2016.

Junto com Leandro Hassum, Juliana Paes e Pietra Hassum, o elenco de Amor Sem Medida conta também com Elizângela, Marcelo Mansfield, Marcelo Laham e Luana Martau

Ainda na entrevista ao jornal Dia, Leandro Hassum falou sobre a importância de um elenco competente em projetos como Amor Sem Medida.

“Em todos os trabalhos, é muito importante o coleguismo de quem tá trabalhando com você. A gente costuma dizer que se a coisa flui bem na coxia, certamente isso vai bem diante da câmera. Eu acredito muito nisso, nessa parceria fora de cena, nas brincadeiras, na hora da descontração. Então, os bastidores para mim são muito importantes”, esclarece o ator.

Amor Sem Medida está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.