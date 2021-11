Após censura em Aves de Rapina, HBO Max promete solução aos fãs

Como revelado anteriormente, Aves de Rapina: Arlequina e a Sua Emancipação Fabulosa sofreu censura no HBO Max. Fãs da DC ficaram insatisfeitos e o streaming voltou atrás, admitindo que a versão original retornará ao serviço.

O filme teve trechos de palavrões e violência cortados. Até uma frase na camiseta de uma das personagens foi borrada, com todo mundo percebendo o que estava acontecendo.

Nas redes sociais, espectadores da DC reclamaram do que estava acontecendo. Aves de Rapina se tornou elogiado também pela dose de humor e ação com as cenas para maiores.

Após a confusão, a executiva da Warner Bros, Johanna Fuentes, comunicou que a versão original de Aves de Rapina: Arlequina e a Sua Emancipação Fabulosa será colocada novamente no HBO Max.

A representante do estúdio explicou que o corte censurado foi colocado no ar por um erro, que está em manutenção.

Filme recebeu elogios, mas não teve ótima bilheteria

Aves de Rapina chegou aos cinemas no começo de 2020. O longa-metragem recebeu elogios da crítica, mas ficou abaixo do esperado na bilheteria, em parte porque teve o azar de ter sido lançado na época em que a pandemia estava começando a “explodir”.

Aves de Rapina teve Margot Robbie como Arlequina. Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett e Ewan McGregor também tiveram papéis de destaque no elenco.

O filme acompanha Arlequina após os eventos do primeiro Esquadrão Suicida. Separada do Coringa, ela se junta a outras personagens para encarar o Máscara Negra.

Aves de Rapina: Arlequina e a Sua Emancipação Fabulosa, da DC, está agora disponível na HBO Max.