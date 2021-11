Após morte por Round 6, Coreia do Norte prende estudante que viu filme sul-coreano

Recentemente circulou uma notícia sobre um cidadão na Coreia do Norte condenado à morte por ter levado cópias de Round 6 (Squid Game) para dentro do país ditatorial. Agora, um estudante de 14 anos, aparentemente, foi preso por ter assistido cinco minutos de um filme policial sul-coreano, Samchon (2018).

Conforme o Daily Star, que cita como fonte o Daily North Korea, o jovem foi condenado a 14 anos em prisão de trabalhos forçados por ter assistido apenas um trecho do longa-metragem.

“Ele foi detido após cinco minutos vendo o filme e sentenciado a 14 anos de trabalhos forçados”, revelou uma fonte ligada ao governo norte-coreano.

Vale apontar que a Coreia do Norte limita seriamente a entrada de materiais internacionais, assim como a saída de conteúdo e cidadãos de dentro do país para outras nações.

Homem leva Round 6 a Coreia do Norte e é condenado à morte

O site americano Radio Free Asia afirma que um homem foi condenado à morte na Coreia do Norte por levar Round 6 (Squid Game) ao país em pen drives. Como se sabe, a Netflix não opera no país asiático e apenas o governo local pode aprovar exibições.

O caso teria começado quando sete estudantes foram flagrados assistindo Round 6. A série se tornou a mais vista da Netflix e já existia a notícia anterior de até ser levada de diferentes formas para Coreia do Norte.

Quando foram pegos por censores, os estudantes acusaram o homem de trazer a série sul-coreana. O site diz que esse homem será morto em um pelotão de fuzilamento, enquanto um dos estudantes vai para prisão perpétua.

O restante do grupo passaria por cinco anos de trabalhos forçados. Já professores e funcionários da escola seriam transferidos para trabalho em uma “mina remota”.

A Coreia do Norte estaria empenhada em evitar a chegada de Round 6 ao país. Desde 2020, há uma lei local que proíbe a população de assistir conteúdo de países capitalistas, principalmente de Coreia do Sul e Estados Unidos, rivais do governo de Kim Jong Un.

A pena prevista para o crime é de morte. Mesmo assim, há relatos que o homem não é o único que leva Round 6 para a população norte-coreana.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.