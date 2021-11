Após O Melhor Amigo, mais um filme de comédia peculiar estreia na Netflix

Comédias francesas fazem muito sucesso na Netflix, e após o lançamento de O Melhor Amigo e muitas outras, a plataforma comemora a estreia de Mimadinhos, que chega ao catálogo brasileiro nesta sexta-feira. O filme acompanha a história de um ricaço que resolve pregar uma peça nos filhos – e acaba se envolvendo em uma grande confusão.

Mimadinho, lançado originalmente com o título de “Pourris gâtés”, é um filme de Nicolas Cuche, a partir de um roteiro escrito pelo próprio Cuche, em parceria com Laurent Turner.

O longa faz parte do grande esforço da Netflix em familiarizar o público internacional com o estilo dos filmes e séries de diversos países fora do circuito hollywoodiano. Essa estratégia tem gerado ótimos resultados para a plataforma, como o sucesso mundial da produção sul-coreana Round 6.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Mimadinhos; confira.

Conheça Mimadinhos na Netflix

“Um bilionário finge estar falido para ensinar uma lição aos filhos. Agora eles têm que aprender a ganhar a vida”, afirma a sinopse oficial divulgada pela Netflix.

A trama de Mimadinhos, como a sinopse indica, gira em torno de uma família extraordinariamente rica, formada por um patriarca trabalhador e três filhos irresponsáveis e relaxados.

Francis Bartek, o chefe da família, é um empresário rico e esforçado, que construiu toda a sua fortuna com o suor do trabalho em uma indústria de construção.

De origem polonesa, o bilionário sente que os filhos estão se tornando arrogantes e preguiçosos com tanto dinheiro.

Na festa de aniversário da filha Stella, que completa 24 anos, Francis sofre um ataque cardíaco e decide bolar um plano para ensinar uma lição aos filhos.

O patriarca diz aos filhos que toda a fortuna da família foi confiscada por uma investigação do governo, e que os herdeiros teriam que trabalhar para se sustentar – pela primeira vez na vida.

Será que os filhos de Francis conseguirão entender o valor do trabalho? Ou a farsa de Francis será desvendada antes disso? Só conferindo Mimadinhos para saber.

O elenco de Mimadinhos é formado por famosos atores franceses, bastante conhecidos pelo público europeu.

Gérard Jugnot (O Coral) vive Francis Bartek, o protagonista e responsável pelas finanças de sua família.

Louka Meliava (Bug) é Alexandre Bartek, o primogênito da família. Descrito como o “garoto problema”, o personagem já foi expulso de todas as escolas que estudou.

Camille Lou (O Bazar) vive Stella, a única filha de Francis. A personagem é uma jovem vaidosa, metida e arrogante, que só pensa em se casar com Juan Carlos, seu noivo argentino e preguiçoso.

O comediante Artus (Mandou Bem! França) vive Phillippe Bartek, o herdeiro de Francis que “se envolve em um projeto fracassado atrás do outro”.

O elenco de Mimadinhos é completado por François Morel, como Ferrucio, e Tom Leeb como Juan Carlos.

Mimadinhos já está disponível no catálogo da Netflix.