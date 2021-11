Ator de 50 Tons de Cinza elogia Robert Pattinson como Batman

Em entrevista, Jamie Dornan, o Christian Grey de 50 Tons de Cinza, elogiou Robert Pattinson, que estará em The Batman da DC. O astro, inclusive, comentou como acompanha a carreira do amigo desde Crepúsculo.

Para Jamie Dornan, Robert Pattinson teve uma grande transição em Hollywood. Após ser conhecido por Crepúsculo, o astro de Batman passou a trabalhar em filmes independentes, em que conquistou a crítica.

Sobre o filme da DC, o astro de 50 Tons de Cinza comentou ao The New York Times que acredita que o ator “interpretou de forma muito inteligente”.

“Tudo que ele fez desde Crepúsculo tem sido muito inteligente e construído de forma linda”, destacou ainda Jamie Dornan.

Ator de 50 Tons de Cinza teve reunião com a Marvel

Jamie Dornan, o Christian Grey de 50 Tons de Cinza, revelou ao The New York Times que se encontrou com Kevin Feige, presidente da Marvel, para conversar sobre um papel de herói no MCU. O astro, porém, não revelou qual é o personagem.

Para o jornal, Jamie Dornan disse que está “mais ambicioso do que nunca”. O astro de 50 Tons de Cinza se mostrou positivo em se juntar a Marvel.

Um dos motivos para isso é a morte do pai dele. O ator de Christian Grey se disse motivado para conquistar ainda mais sucesso na carreira.

“Eu estou mais ambicioso do que nunca. É como uma necessidade de entregar e fornecer, como um mito da caverna: eu preciso ser bem-sucedido para esse grupo de pessoas. Também, desde que meu pai morreu, isso acendeu um fogo extra em mim, essa chama a mais de querer ser bem-sucedido”, declarou Jamie Dornan.

O ator de 50 Tons de Cinza já mostrou que pode ser versátil no cinema. Além de Christian Grey, o astro esteve em filmes como Robin Hood e em séries como The Fall.

The Batman, com Robert Pattinson, chega em 4 de março de 2022.