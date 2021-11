Ator de Shazam! quase interpretou herói de Guardiões da Galáxia

Zachary Levi, de Shazam!, quase interpretou o Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia. O ator comentou sobre seu teste para o papel em uma entrevista ao Playlist.

Levi é amigo do diretor James Gunn, que resolveu chamá-lo para uma audição. O ator chegou muito perto de ser escalado como Senhor das Estrelas, mas perdeu o papel para Chris Pratt.

“James e eu somos amigos há muito tempo. Um dia, ele me chamou para fazer um teste para o papel de Senhor das Estrelas, e eu cheguei a passar por algumas etapas.”

“É um papel que eu queria muito. Eu estava entre os finalistas com Chris Pratt e um outro ator, mas Chris sempre foi o favorito.”

James Gunn ajudou ator a conseguir papel de Shazam

Embora o ator não tenha passado no teste, James Gunn não se esqueceu dele. Com base no que tinha visto, o cineasta ajudou a convencer o produtor Peter Safran a escalá-lo como Shazam.

“Foi o que me fez ganhar o papel? Não sei, mas tenho certeza que James fez parte dessa conversa”, disse Zachary Levi.

“Estou em dívida com James por ele ter acreditado em mim. Ele se lembrou de mim e passou o que sabia adiante.”

Zachary Levi retorna em Shazam! Fury of the Gods. A estreia acontece em 2 de junho de 2023.