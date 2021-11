Ator de The Big Bang Theory estrela terror psicodélico na Netflix

Se você deseja conferir um filme de terror realmente estranho e inusitado, De Dentro Para Fora é uma boa opção. Protagonizado por Johnny Galecki, o Leonard de The Big Bang Theory, o longa acompanha a história de um homem que se hospeda em um retiro espiritual para se purificar – mas acaba liberando algo bem mais bizarro que as toxinas do corpo.

Lançado originalmente em 2016 com o título de “The Cleanse” (A Limpeza), o longa é uma produção de Bobby Miller, em seu primeiro trabalho como diretor.

O filme se destaca por misturar elementos de terror e comédia, tudo em uma trama criativa e surpreendente, ancorada por poderosas e divertidas performances do elenco.

Por seu caráter bizarro, o longa dividiu a opinião do público, mas fez muito sucesso com a crítica especializada. Até o momento, o filme conta com 81% de aprovação no Rotten Tomatoes. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco; confira.

De que fala a trama de De Dentro Para Fora?

De Dentro Para Fora acompanha a história de Paul Berger, vivido por Johnny Galecki, um homem desempregado, deprimido e que sofre com o coração partido após o término de um namoro.

Em um dos piores momentos de sua vida, Paul vê o anúncio de um retiro espiritual, que promete ajudar pessoas a recomeçarem a vida e “limparem” os erros do passado.

Animado pela promessa, Paul se inscreve imediatamente, com o desejo de se purificar e finalmente colocar a vida de volta nos trilhos.

No entanto, após passar alguns dias no bucólico retiro florestal, Paul descobre que o processo de purificação libera algo bem mais estranho que as toxinas diárias.

É até difícil explicar e descrever a trama de De Dentro Para Fora sem revelar o grande spoiler da produção.

Mas os espectadores podem confiar: o que acontece no retiro “Let’s Get Pure” (Vamos Ficar Puros) é bem mais bizarro do que se pode imaginar.

O elenco de De Dentro Para Fora

Como já citamos, o elenco de De Dentro Para Fora é liderado por Johnny Galecki, o Leonard de The Big Bang Theory, como Paul Berger.

Anna Friel (Pushing Daisies) interpreta Maggie Jameson, uma jovem que também participa do retiro e cria uma forte conexão com Paul.

Kyle Gallner (Garota Infernal) e Diana Bang (A Entrevista) interpretam Eric e Laurie, um casal de namorados que completa os clientes do retiro.

Anjelica Huston, a Mortícia de A Família Addams, também famosa por performances em John Wick 3 e Convenção das Bruxas, é Lily, a principal responsável pelo dia-a-dia do retiro.

Oliver Platt, de Modern Family, vive Ken Roberts, o criador do retiro e do estranho processo de purificação.

O elenco de De Dentro Para Fora é completado por Kevin J. O’Connor (Van Helsing) e David Lewis (As Branquelas), respectivamente como Fredericks e Terry.

De Dentro Para Fora já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.