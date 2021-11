Atores surgem como os Beatles em imagens de filme e semelhança impressiona

O filme Midas Man, sobre o empresário Brian Epstein, revelou as primeiras imagens dos Beatles na história. O que impressiona o público é a semelhança dos atores com os músicos.

O grupo no longa tem Jonah Lees (Carta ao Rei) como John Lennon; Blake Richardson (da banda New Hope Club) como Paul McCartney; Leo Harvey Elledge (Creation Stories) como George Harrison; e Campbell Wallace como Ringo Starr.

A foto traz os atores caracterizados com os famosos ternos dos Beatles. A banda deve ter papel importante no filme, já que foi a descoberta da vida de Epstein.

Nesse longa, o bem-sucedido empresário é interpretado por Jacob Fortune-Lloyd, de O Gambito da Rainha. A trama explora os anos 1960, quando o agente descobre os Beatles e se oferece para trabalhar com eles.

A parceria durou até 1967, quando tragicamente Epstein morreu com apenas 32 anos. A direção fica com Sara Sugarman, de Vinyl.

Confira abaixo as imagens do filme Midas Man.

Beatles também ganha série documental no Disney+

The Beatles tem uma série no Disney+, intitulada Get Back. O seriado conta com direção de Peter Jackson, de O Senhor dos Anéis.

A série documental é resultado de três anos de restauração de materiais de arquivo sobre os Beatles. Eles precisaram compor 14 músicas e planejar o último show ao vivo deles, no topo do prédio em Londres.

“Feito inteiramente de filmagens restauradas nunca antes vistas, Get Back fornece o vislumbre mais íntimo e honesto do processo criativo e da relação entre John, Paul, George e Ringo já filmado”, disse o Disney+ em comunicado.

Ao todo são três episódios de duas horas cada, trazendo trechos de quase 60 horas de gravações nunca antes vistas, filmadas ao longo de 21 dias.

Michael Lindsay-Hogg quem gravou em 1969. Além disso, há mais de 150 horas de áudio inédito que foram aproveitadas.

The Beatles: Get Back está no Disney+. Já o filme Midas Man ainda não tem previsão de estreia.

