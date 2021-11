Aves de Rapina ganha nova versão na HBO Max

Aves de Rapina está com uma nova versão na HBO Max. Pelo menos, na versão internacional do streaming de streaming, de acordo com o Comic Book.

Trata-se de uma versão censurada do longa-metragem, com menos palavrões e violência. Existe até um aviso dizendo que o conteúdo foi editado.

A HBO Max não chegou a explicar por que disponibilizou essa versão censurada de Aves de Rapina. Ainda não está claro se essa versão também está na versão brasileira do serviço de streaming.

Filme recebeu elogios, mas não teve ótima bilheteria

Aves de Rapina chegou aos cinemas no começo de 2020. O longa-metragem recebeu elogios da crítica, mas ficou abaixo do esperado na bilheteria, em parte porque teve o azar de ter sido lançado na época em que a pandemia estava começando a “explodir”.

Aves de Rapina teve Margot Robbie como Arlequina. Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett e Ewan McGregor também tiveram papéis de destaque no elenco.

Aves de Rapina, da DC, está agora disponível na HBO Max.