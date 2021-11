Baseado em crime real, filme chocante prende assinantes da Netflix

O filme italiano Yara está fazendo muito sucesso entre os assinantes brasileiro da Netflix, principalmente por contar de maneira direta e devastadora a história de um crime da vida real. O longa se destaca também entre o público internacional. O site We Got This Covered revelou mais detalhes sobre a trama de Yara e a audiência do longa.

Yara é uma produção italiana original da Netflix, dirigida por Marco Tullio Giordana a partir de um roteiro de Graziano Diana. O filme conta com Isabella Ragonese, Alessio Boni e Roberto Zibetti nos papéis principais.

O longa chegou ao catálogo internacional da Netflix em 5 de novembro, e não demorou para conquistar fãs no mundo inteiro.

A história real de Yara aconteceu na Itália em 2010. O crime chocou o país, e levou a mudanças na maneira como as cortes italianas analisam evidências de DNA.

O sucesso de Yara na Netflix

Na indústria do entretenimento, existem diversos exemplos de filmes bem sucedidos baseados em histórias reais. De romances a true crime, passando por diversos gêneros, fãs adoram saber que há um aspecto genuíno nas histórias contadas.

“Assistir eventos ou experiências que realmente aconteceram sob as lentes dessas histórias é uma experiência interessante”, afirma o site We Got This Covered.

O site afirma que essa grande dose de realidade é a principal responsável pelo sucesso de Yara na Netflix, já que o drama italiano acompanha a história de um crime da vida real.

“O assassinato de Yara Gambirasio, de 13 anos, assusta a cidade de Brembate di Sopra. Para levar o culpado à justiça, a promotora Letizia Ruggeri tem evidências de DNA como suas únicas pistas”, afirma a sinopse oficial do longa.

A história de Gambirasio é de partir o coração, e chocou todas que conheciam a garota. A ginasta foi assassinada após uma visita ao ginásio. O caso demorou a ser resolvido, mas devido às evidências de DNA, o responsável foi encontrado e mandado para a cadeia.

Segundo o site FlixPatrol, consultado pelo We Got This Covered, Yara está no Top 10 de diversos países, além disso, durante novembro, chegou a ser o filme internacional mais visto do serviço.

“Yara é um drama social, que nos deixa com muitas questões sobre o papel de cada pessoa na sociedade, e como nós podemos melhorar não apenas para nós mesmos, mas também para as gerações futuras”, afirma a crítica do site Leisure Byte sobre o longa italiano.

Embora tenha feito sucesso com a crítica especializada, Yara dividiu a opinião do público. Nas avaliações da audiência no Rotten Tomatoes, o longa garantiu apenas 50% de aprovação.

Yara está disponível na Netflix.