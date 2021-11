Batman de Robert Pattinson pode ter mais um vilão misterioso

Com base no que vimos dos trailers, o Charada parece ser o vilão principal de The Batman, estrelado por Robert Pattinson. No entanto, a nova sinopse deixou uma dúvida sobre se ele realmente será a maior ameaça na história, gerando a possibilidade de o longa-metragem estar escondendo mais um vilão misterioso.

Como apontado pelo Comic Book Resources, a sinopse parece tratar o “assassino” da trama e o Charada como dois personagens diferentes. É um detalhe bastante curioso, que indica uma grande reviravolta.

Muitos vilões estão na história de The Batman, mas nem todos ocupam um papel central. Pinguim e Carmine Falcone, por exemplo, devem ter participações secundárias, enquanto a Mulher-Gato provavelmente se tornará uma aliada do Cavaleiro das Trevas.

Charada realmente é o vilão principal?

Com isso, o destaque, no que diz respeito ao antagonismo, fica com o Charada, mas nem tudo pode ser o que parece. Caso não tenha conferido, clique aqui para ler a nova sinopse de The Batman.

The Batman é dirigido por Matt Reeves. O cineasta trabalhou na trilogia de Planeta dos Macacos.

The Batman, estrelado por Robert Pattinson, chega aos cinemas em 4 de março de 2022.