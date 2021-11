Brad Pitt ganhou quase R$ 5 mil e copo de café para atuar na Marvel

Brad Pitt aceitou o pagamento de cerca de R$ 5 mil e um copo de café por um sucesso baseado nos quadrinhos da Marvel: Deadpool 2. Ele teve uma participação especial de poucos segundos no longa como um membro da X-Force.

Ao falar com o Cinema Blend (via The Things), Rhett Reese e Paul Wernick, que ajudaram a escrever o roteiro, falaram sobre o pagamento de Brad Pitt para Deadpool 2, que foi chocantemente baixo.

De acordo com Reese: “Filmamos em cerca de meia hora. Foi uma produção e tanto. Foi como uma equipe completa por meia hora, e Brad concordou em fazer isso por escala, mais um copo de café. E então ele foi muito específico sobre o café, dizendo: ‘Quero exatamente este café da Starbucks e, Ryan Reynolds, quero que você o entregue para mim.'”

“E Ryan entregou”, confirmou Wernick.

Reese concluiu, dizendo: “Pegamos o café, Ryan entrou e deu a ele. Foi hilário porque ele meio que esqueceu que pediu. Foi muito engraçado. E então filmamos em cerca de meia hora.”

Mais sobre Deadpool 2

Deadpool 2 é um filme de super-heróis baseado no personagem Deadpool da Marvel Comics. É parte da franquia dos X-Men no cinema e serve como a sequência de Deadpool, de 2016.

O filme foi dirigido por David Leitch a partir de um roteiro de Rhett Reese, Paul Wernick e Ryan Reynolds, que também estrelou como o personagem principal ao lado de Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand e Jack Kesy.

No filme, Deadpool forma a X-Force para proteger um jovem mutante do soldado Cable, que viaja no tempo.

Deadpool 2 está agora disponível no Star+. Uma nova sequência está em desenvolvimento na Marvel, mas ainda não conta com previsão de estreia.

