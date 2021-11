Capitã Marvel 2: Imagem revela novo traje de heroína e fãs odeiam

Uma imagem do set de The Marvels (Capitã Marvel 2) revelou um vislumbre do novo traje da Ms. Marvel. Alguns fãs não gostaram nem um pouco da roupa.

A imagem mostra a atriz Iman Vellani usando um traje totalmente novo em comparação com o da série da Ms. Marvel no Disney+. Vale lembrar que esse seriado ainda não chegou a estrear no serviço de streaming.

Confira abaixo uma imagem do novo traje da Ms. Marvel em The Marvels (Capitã Marvel 2), e continue lendo para saber mais sobre as reações dos fãs.

Novo traje não agradou boa parte dos fãs

No Twitter, muitos internautas expressaram que não gostaram nem um pouco do novo traje. O novo design da roupa recebeu críticas.

“O design é tão exagerado que dói só de olhar”, comentou uma internauta.

Outra fã escreveu: “Como grande fã da Ms. Marvel, esse traje realmente me entristece.”

“Esse traje da Ms. Marvel, sinceramente… Não estou tão empolgada para The Marvels”, expressou outra pessoa.

Um fã opinou: “Tudo sobre a Ms. Marvel parece decepcionante. Seus dois trajes são horríveis e a pequena parte de conteúdo da sua série parece uma produção do Disney Channel ou da CW.”

“O que estão fazendo com a Ms. Marvel? Ouvi dizer que seus quadrinhos são muito bons”, disse um internauta.

Outra pessoa comentou: “Mostrei o traje da Ms. Marvel para o meu irmão, ele deu risada.”

The Marvels (Capitã Marvel 2) estreia nos cinemas em 17 de fevereiro de 2023.

The Marvels (Capitã Marvel 2) estreia nos cinemas em 17 de fevereiro de 2023.