Casa Gucci: A história real de filme com Lady Gaga

Contém spoilers

Casa Gucci, com Lady Gaga, é baseado em uma história verdadeira? Sim, e aqui estão alguns detalhes (via Metro UK)!

Casa Gucci aborda o relacionamento de Patrizia Reggiani (Lady Gaga) e seu marido Maurizio Gucci (Adam Driver), ambos pessoas reais.

A própria Patrizia Reggiani ainda está viva, com 72 anos de idade.

Maurizio Gucci era um empresário italiano e já foi o chefe da empresa Gucci.

Era filho do ator Rodolfo Gucci (interpretado em Casa Gucci por Jeremy Irons) e neto de Guccio Gucci, fundador da empresa.

Casa Gucci é mais especificamente inspirado no livro Casa Gucci: Uma História de Glamour, Ganância, Loucura e Morte, de Sara Gay Forden, que enfoca o casamento tumultuado de Patrizia e Maurizio, que culminou no assassinato de Maurizio em 1995. Vale lembrar que o livro está disponível no Brasil.

O caso resultou em um julgamento altamente divulgado em 1998, onde Patrizia Reggiani foi condenada a quase 30 anos de prisão por contratar um assassino para matar seu ex-marido. A imprensa italiana a apelidou de “Viúva Negra”.

Mais sobre Casa Gucci

Casa Gucci é dirigido por Ridley Scott. Becky Johnston e Roberto Bentivegna desenvolveram o roteiro.

Confira a sinopse abaixo.

“Casa Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta.”

“Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Abordando quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.”

O elenco de Casa Gucci conta com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek e outros.

Casa Gucci está agora em exibição nos cinemas brasileiros.