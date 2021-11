Casa Gucci: Explicamos o final e o que ele significa

Contém spoilers

Casa Gucci, com Lady Gaga e grande elenco, chegou aos cinemas brasileiros. Aqui está uma explicação sobre o seu encerramento e o que significa.

Casa Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta.

Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Abordando quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.

Continue lendo para conferir o que acontece no final de Casa Gucci, bem como o que significa (via Screen Rant).

Final explicado

Enquanto Casa Gucci se aproxima de seu encerramento, a vidente Pina consegue um encontro entre Patrizia e dois assassinos. Patrizia os deixa com uma pasta de dinheiro e exige que eles não errem.

No dia do assassinato, Patrizia escreve “paraíso” em seu diário e toma banho. Em Milão, Maurizio toma um café expresso. Os assassinos o avistam voltando para o escritório e confirmam que têm o alvo certo com uma foto que Patrizia lhes forneceu.

Enquanto Maurizio sobe a escada, um dos assassinos atira várias vezes nele. Um homem sai correndo do prédio para ver o que há de errado e o assassino atira nele também.

Mais tarde, Patrizia e sua filha chegam em sua antiga casa. Patrizia abraça em prantos Paola antes de pedir friamente a um funcionário que a retire de sua casa. Ela entra em uma sala espaçosa e fecha a porta atrás dela.

Alguns anos depois, Patrizia, Pina e os assassinos de aluguel são considerados culpados pelo assassinato de Maurizio. Patrizia recebe 29 anos de prisão.

No final de Casa Gucci, aparece um texto na tela anunciando que Aldo Gucci morreu de câncer de próstata e Paolo Gucci morreu pobre e sozinho em Londres. O filme termina afirmando que a empresa Gucci não é mais propriedade da família Gucci.

O que significa

Enquanto a trama de Casa Gucci gira em torno do romance entre Patrizia e Maurizio, o longa-metragem em si é mais sobre poder. O controle da empresa Gucci é um tema constante de conversa ao longo da história.

Casa Gucci descreve o assassinato de Maurizio por Patrizia como um crime passional, mas na verdade é muito mais complicado. A rejeição de Patrizia por Maurizio é certamente um fator motivador e não ajuda que ele exiba abertamente seu novo poder na cara de Patrizia.

Desde o início, o fascínio de Patrizia por Maurizio está claramente relacionado com sua riqueza e poder e sua atração inerente em termos de como ele ignora essa riqueza e poder.

O assassinato de Maurizio Gucci envolve vários fatores. Patrizia mata Maurizio porque está excluída do poder que o status dele conquistou.

Com Patrizia tão acostumada a ter poder, uma vez despojada dele, fica claro que sua raiva a domina.

Casa Gucci está agora em exibição nos cinemas brasileiros.