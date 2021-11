Casa Gucci: Nota no Rotten Tomatoes é revelada

Casa Gucci, estrelado por Lady Gaga e Jared Leto, chegou aos cinemas. O aguardado filme também teve a nota revelada no Rotten Tomatoes e não está sendo aclamado como esperado.

Atualmente, com 174 críticas contabilizadas, o longa-metragem está com 61% de aprovação, o que é considerado “fresh”, mas não “certified fresh” pela plataforma agregadora de críticas.

Aléxis Perri, do Observatório do Cinema, já assistiu e escreveu: “Segundo longa-metragem de Ridley Scott neste ano fica pelo “meio do caminho”, apesar do elenco talentoso ter feito sua parte”. A crítica completa pode ser lida, aqui.

Já outros críticos também não tiveram muitas coisas boas a dizer sobre o longa-metragem, embora muitos tenham elogiado a performance do elenco.

“Achei o filme tão insistentemente exagerado, mas dolorosamente sem alegria – seu estilo fica em algum lugar entre a ópera bufa e a novela – que meu estado mental de angústia aguda pode ter distorcido minhas percepções de tudo o que a história tem a oferecer”, detonou Joe Morgenstern, do Wall Street Journal.

“Ele opta pela diversão em vez da qualidade, mas não há razão para não ter os dois”, escreveu Alison Wilmore, da New York Magazine e do Vulture.

“Algo está faltando. Muitas coisas, na verdade, mas principalmente uma ideia forte e uma razão confiável para existir”, escreveu A.O. Scott do New York Times.

“O desempenho de Gaga é maravilhoso porque ela está viva em cada momento”, elogiou Stephanie Zacharek, da revista TIME.

Mais sobre Casa Gucci, com Jared Leto e Lady Gaga

No filme de Ridley Scott, Lady Gaga vive Patrizia Reggiani, responsável pela morte de Maurizio Gucci. A vítima dessa trama seria o herdeiro da famosa marca.

“Casa Gucci é inspirada na chocante história real do império da família por trás da italiana casa de moda Gucci. Abrangendo três décadas de amor, traição, decadência, vingança e em última instância, assassinato, vemos o que um nome significa, o que vale e quão longe uma família para se manter no controle”, diz a sinopse do filme.

Patrizia Reggiani, a personagem de Lady Gaga, teve um tumor no cérebro removido e suas filhas culparam esse fato pelas suas ações; a mídia, no entanto, condenou a ex de Gucci logo de imediato, com notícias sensacionalistas, a retratando como uma mulher irritadiça, chegando a chamá-la de Viúva Negra. Sua sentença original foi de 29 anos.

O filme sobre o assassinato de Gucci traz roteiro de Roberto Bentivegna, baseado no livro de Sara Gay Forden, Casa Gucci: Uma História de Glamour, Ganância, Loucura e Morte.

A produção de House of Gucci é de Ridley Scott, com Giannina Scott e a Scott Free Productions, assim como de Kevin Walsh.

O elenco ainda tem Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons (que substitui Robert De Niro) e Jack Huston.

