Casa Gucci: O que aconteceu com Patrizia Reggiani e onde ela está

Protagonizado por Lady Gaga, Casa Gucci acompanha a história do assassinato de Maurizio Gucci, orquestrado pela esposa Patrizia Reggiani. Gaga dá um show na pele da personagem principal, mas muitos espectadores ficaram confusos com o final do longa. Afinal de contas, o que aconteceu com Patrizia? E onde ela está atualmente? Respondemos essas e outras questões abaixo; confira.

Casa Gucci, em cartaz nos cinemas brasileiros, se destaca principalmente por seu impressionante elenco de estrelas, além da direção de Ridley Scott.

Além de Gaga, o elenco de Casa Gucci conta também com Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino e Salma Hayek.

Fãs do filme já sabem que Patrizia e Maurizio se divorciaram em 1994, e no ano seguinte, o empresário foi morto por um assassino profissional. Devido ao seu envolvimento no crime, a personagem de Lady Gaga foi presa em 1997.

Por onde anda Patrizia Reggiani após Casa Gucci?

As motivações para Patrizia Reggiani orquestrar o assassinato do ex-marido são descritas como “uma mistura de ciúmes, dinheiro e ressentimento”.

Na época, Maurizio estava planejando se casar com a parceira Paola Franchi – que em Casa Gucci é interpretada pela atriz francesa Camille Cottin.

O novo casamento do empresário cortaria a pensão de Patrizia pela metade, uma humilhação que ela não estava disposta a aceitar.

Em 1997, Patrizia foi condenada a 29 anos de prisão por seu papel no assassinato de Maurizio. Sua sentença foi reduzida para 26 anos em 2000.

No mesmo ano, Patrizia tentou se matar, enforcando-se com um lençol em sua cela. Felizmente, ela foi encontrada ainda com vida pelos carcereiros.

Em 2005, mesmo com as regras que impedem a presença de pets na cadeia, os advogados de Patrizia convenceram os diretores do presídio a deixar a detenta viver com seu furão de estimação.

Já em outubro de 2011, a Viúva Negra da Casa Gucci ganhou o direito de trabalhar fora da cadeia. No entanto, Patrizia recusou a oportunidade.

“Nunca trabalhei na minha vida, e não é agora que vou começar”, comentou Reggiani.

Devido à progressão de sua pena e bom comportamento na prisão, Patrizia Reggiani foi libertada em 2016, após cumprir uma sentença de 18 anos.

Desde então, Patrizia vive longe dos holofotes. Sabe-se que a ex-detenta ainda mora em Milão, e costuma ser vista nas ruas da cidade com uma arara de estimação nos ombros.

Embora Patrizia tenha recusado o programa de trabalho do regime semiaberto, precisou aceitar um serviço na joalheria Bozart para garantir sua liberdade.

Patrizia trabalhou principalmente como consultora do time de design da companhia, e chegou até mesmo a criar uma coleção de joias e bolsas.

Embora prefira manter uma vida discreta, Patrizia Reggiani manifestou seu descontentamento com o lançamento de Casa Gucci – após dizer inicialmente que Lady Gaga foi uma ótima escolha para seu papel.

Patrizia reclamou por Gaga não ter se encontrado com ela. “Uma questão de bom senso e respeito”, comentou a viúva.

Atualmente, Patrizia Reggiani tem 72 anos. Você já pode conferir a atuação de Lady Gaga como a criminosa em Casa Gucci, em cartaz nos cinemas brasileiros.