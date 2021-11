Casa Gucci: Onde assistir filme com Lady Gaga e Jared Leto

Casa Gucci, que junta Lady Gaga, Jared Leto e Al Pacino no elenco, chega nos cinemas brasileiros em 25 de novembro. O filme baseado na história real da família que cria a marca de luxo só fica em exibição nas telonas.

Lady Gaga e Jared Leto chamam atenção no filme com as transformações. A atriz vira Patrizia Reggiani, condenada por encomendar a morte do ex-marido Maurizio Gucci.

Enquanto isso, um irreconhecível Jared Leto se torna Paolo Gucci, um dos herdeiros da marca de luxo. Essa transformação está fazendo com que fãs fiquem com grande expectativa para o longa.

Como mencionado, no momento, Casa Gucci chega exclusivamente nos cinemas. Por isso, os fãs devem manter os cuidados necessários.

Os espectadores devem cuidar com o distanciamento, lembrar do uso de máscara e álcool em gel e verificar se a região pede comprovante de vacinação para entrada no cinema.

Mais sobre Casa Gucci, com Jared Leto e Lady Gaga

No filme de Ridley Scott, Lady Gaga vive Patrizia Reggiani, responsável pela morte de Maurizio Gucci. A vítima dessa trama seria o herdeiro da famosa marca.

“Casa Gucci é inspirada na chocante história real do império da família por trás da italiana casa de moda Gucci. Abrangendo três décadas de amor, traição, decadência, vingança e em última instância, assassinato, vemos o que um nome significa, o que vale e quão longe uma família para se manter no controle”, diz a sinopse do filme.

Patrizia Reggiani, a personagem de Lady Gaga, teve um tumor no cérebro removido e suas filhas culparam esse fato pelas suas ações; a mídia, no entanto, condenou a ex de Gucci logo de imediato, com notícias sensacionalistas, a retratando como uma mulher irritadiça, chegando a chamá-la de Viúva Negra. Sua sentença original foi de 29 anos.

O filme sobre o assassinato de Gucci traz roteiro de Roberto Bentivegna, baseado no livro de Sara Gay Forden, Casa Gucci: Uma História de Glamour, Ganância, Loucura e Morte.

A produção de House of Gucci é de Ridley Scott, com Giannina Scott e a Scott Free Productions, assim como de Kevin Walsh.

O elenco ainda tem Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons (que substitui Robert De Niro) e Jack Huston.

Casa Gucci, estrelado por Lady Gaga, estreia em 25 de novembro de 2021.