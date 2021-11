Chadwick Boseman faria 45 anos: O que vai acontecer com Pantera Negra

Em 29 de novembro, Chadwick Boseman comemoraria seu aniversário de 45 anos. O eterno Pantera Negra faleceu em agosto de 2020, após uma longa e discreta batalha contra um câncer de cólon. Em meio a tributos e homenagens ao astro da Marvel, muitos fãs se perguntam: o que vai acontecer com T’Challa no futuro do MCU? Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre o tema.

Além de interpretar o Pantera Negra nos filmes da Marvel, Chadwick Boseman é conhecido por diversas outras performances icônicas no cinema. Na edição mais recente do Oscar, o astro foi indicado à categoria de Melhor Ator Coadjuvante pela atuação em A Voz Suprema do Blues.

Vale lembrar que a última performance de Chadwick Boseman como o Pantera Negra não aconteceu em seu filme solo, nem mesmo em Vingadores: Ultimato. O ator havia deixado sua voz gravada para a série animada What If…?, e emocionou os fãs neste ano no segundo episódio da produção.

A situação do Pantera Negra no segundo filme continua nebulosa. Será que outro personagem assumirá o papel de T’Challa? Ou um novo herói chegará para substituir o guardião de Wakanda?

O futuro do Pantera Negra após Chadwick Boseman

A principal dúvida dos fãs da Marvel sobre o futuro do Pantera Negra é a seguinte: Chadwick Boseman será substituído no papel de T’Challa?

Em uma entrevista recente a um podcast, o vice-presidente de desenvolvimento da Marvel falou sobre o assunto e tranquilizou os fãs.

“Estou sendo muito honesto: vocês não verão o T’Challa de novo no MCU. Nós tivemos que pensar em uma maneira para continuar a franquia sem o personagem. O T’Challa das telas é muito ligado à performance do Chadwick”, comentou Nate Moore.

A decisão de “aposentar” o Pantera Negra trouxe grandes complicações para o MCU, mas foi essencial para a continuação da franquia.

“Nosso maior desafio é contar essa história sem o T’Challa. Mas acredito que a ausência dele, e do Chadwick, vai trazer uma espécie de catarse para os fãs”, afirmou o executivo.

A sequência de Pantera Negra, batizada de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, trará de volta alguns dos astros mais queridos da franquia, como Daniel Kaluuya e Lupita Nyong’o.

Kevin Feige já havia revelado que, ao invés de focar inteiramente na trama do Pantera Negra, o próximo filme deve abordar aspectos mais gerais de Wakanda.

“Wakanda é um ótimo lugar para explorarmos personagens diversos e diferentes subculturas. Este sempre foi o foco principal da próxima trama. Não vamos ter um Chadwick de computação gráfica, e não vamos recriar o T’Challa. Ryan Coogler trabalha no roteiro com todo o respeito, amor e genialidade, o que nos oferece um grande consolo”, comentou Feige.

Na época da morte de Chadwick Boseman, muitos fãs da Marvel acreditaram que Shuri, a irmã mais nova de T’Challa seria a nova Pantera Negra.

Desde então, a situação se tornou mais complicada. Letitia Wright, a intérprete da personagem, causou polêmica na Marvel por sua ideologia anti-vacina, e devido a essa controvérsia, provavelmente não assumirá o papel de Chadwick.

Pantera Negra 2 tem previsão de estreia para novembro de 2022.