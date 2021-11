Cheio de reviravoltas, filme de ação foi ignorado por fãs da Netflix

A Netflix trouxe filme de ação Beckett, com muitas reviravoltas. Mesmo com isso e John David Washington no elenco, o longa foi ignorado pelos assinantes.

Beckett teve algum destaque quando chegou em agosto de 2021. Mas, logo caiu no esquecimento.

O filme de ação pode ser uma boa pedida para os espectadores que gostam do gênero. Por mais que não tenha recebido a melhor recepção na época, é um longa interessante para receber uma segunda chance na Netflix.

A história de Beckett na Netflix

Beckett é a típica história de uma pessoa que está no lugar errado, na hora errada. O filme de ação da Netflix segue o turista que dá nome ao longa e está passando férias na Grécia, quando se envolve em um acidente de carro.

Quando percebe, Beckett está em uma conspiração política. Sem grandes habilidades, o personagem de John David Washington precisa fugir e encontrar a embaixada dos Estados Unidos, enquanto é perseguido.

A direção é de Ferdinando Cito Filomarino, que afirma se inspirar em várias tramas para o filme da Netflix. O longa, com a história política, tem 1 hora e 48 minutos de duração.

John David Washington, o ator de Tenet, é o protagonista, como mencionado. O elenco tem ainda Alicia Vikander, de Tomb Raider, como a namorada de Beckett.

Boyd Holbrook, de Narcos, é o agente Tynan, da Embaixada dos Estados Unidos; enquanto Vicky Kreips, de Tempo, aparece como a ativista Lena.

O elenco de apoio tem Daphne Alexander (Contatos de 4.º Grau), Panos Koronis (Antes da Meia-Noite), Yorgos Pirpassopoulos (Chevalier), Olga Spyraki e Lena Kitsopoulou.

Beckett está disponível na Netflix.