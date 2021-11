Christian Bale sentiu ciúme de Ben Affleck como Batman

Christian Bale sentiu uma pontada de ciúme quando soube que Ben Affleck havia sido escalado como Batman. Ele pensou até na ideia de que poderia ter continuado interpretando o personagem.

O ator disse à Empire (via Cheat Sheet) que quando Ben Affleck foi anunciado como Batman, a notícia o atingiu fortemente.

“Eu simplesmente parei e olhei para o nada por meia hora”, disse Christian Bale.

“O fato de eu estar com ciúmes de outra pessoa interpretando Batman… Acho que já deveria ter superado.”

Ator recusou oferta para continuar no papel

Como sabemos, a história do Batman de Christian Bale teve uma conclusão antes de Ben Affleck assumir o papel, mas o ator realmente teve a oportunidade de continuar como o personagem no DCEU, o que ele recusou. No entanto, um lado do ator gostava da ideia de permanecer no papel.

“Eu tenho que admitir que, embora eu achasse que era o momento certo para parar, havia um lado de mim que dizia: ‘Vamos em frente… Vamos fazer outro.'”

Em 2022, o público verá três versões do Batman no cinema, mas Christian Bale não está envolvido. Michael Keaton e Ben Affleck se juntam em The Flash, enquanto Robert Pattinson estrela The Batman, um reboot sem relação com o DCEU que acontece na Terra-2.

Filmes do Batman de Christian Bale podem ser assistidos pela HBO Max.