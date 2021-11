Cientistas aclamam cena de abertura de Jurassic World 3

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) recentemente lançou a cena de abertura do filme, que mostra o mundo dos dinossauros há 65 milhões de anos. Um cientista elogiou esse prólogo pelo realismo dele.

Joe Bonsor, paleontólogo do Museu de História Natural de Londres, conversou com o IGN sobre essa cena do vindouro filme e apontou como ela é mais realista que os filmes anteriores da franquia.

“Este prólogo parece um pouco diferente dos filmes anteriores. Estou realmente ansioso para ver como eles traduzirão essa filmagem, que tem um pouco mais de realismo e algumas descobertas mais recentes, para aqueles dinossauros mais modernos do filme. Será interessante ver como eles conseguem um equilíbrio entre a ciência real e suas criações. Para mim, o mais importante são as penas dos terópodes, os dinossauros carnívoros de duas pernas”, disse o cientista.

“Os raptores geralmente estão apenas nus, apenas pele. Talvez seja porque eles não parecem tão assustadores cobertos de penas, mas eu acho que seria bastante assustador – uma galinha de quase dois metros de altura com garras de navalha perseguindo você! Você ainda fugiria”, complementou Bonsor.

Veja a cena de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3), abaixo.

Mais sobre Jurassic World: Domínio

No novo filme, os dinossauros invadem toda Terra. O diretor Colin Trevorrow, durante a CinemaCon, confirmou o ponto de Jurassic World 3.

“Se dinossauros vivessem entre nós, estaríamos seguros? A resposta é não”, diz Trevorrow.

Jurassic World 3 é estrelado por Chris Pratt e Bryce Dalla Howard. O longa traz de volta Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, todos da trilogia de Jurassic Park.

O elenco traz ainda Justice Smith (Franklin Webb), Omar Sy (Barry Sembene) e BD Wong (Dr. Henry Wu). Outros nomes são os de Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Isabella Sermon, DeWanda Wise e Dimitri Thivaios.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) tem previsão para 10 de junho de 2022.