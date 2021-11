Com avião no céu, Tom Cruise se pendura em asa para cena perigosa

Tom Cruise encara cenas cada vez mais perigosas. Em treino para Missão Impossível 8, o astro ficou pendurado em uma asa de avião enquanto a aeronave estava no ar.

O perigoso salto faz parte de uma cena com um avião da Segunda Guerra Mundial. Tom Cruise levou a aeronave até o céu, com um piloto sentado logo atrás.

Quanto atingiu dois mil pés de altura, Tom Cruise mudou de posição com o piloto e foi para a asa do avião. Além de sentar e se pendurar no local, o meio de transporte ainda ficou de cabeça para baixo.

Na asa, Tom Cruise se segurou enquanto o avião girava em manobras. Antes do pouso, o astro de Missão Impossível voltou ao assento.

O salto perigoso deve aparecer no oitavo longa, uma vez que antes foi noticiado que a produção tinha garantido o avião da Segunda Guerra Mundial para o projeto.

Confira abaixo imagens reveladas pelo Metro do Reino Unido.

Missão Impossível 7 ainda precisa ser lançado

Pela primeira vez na franquia, Missão Impossível usará dois filmes para contar uma mesma história. Com isso, o oitavo longa da série já está confirmado.

Caso isso não acontecesse, Missão Impossível 7 teria quase três horas de duração. A informação foi confirmada pelo diretor Christopher McQuarrie.

Christopher McQuarrie, inclusive, comanda os dois filmes. Assim, repete a parceria de sucesso com Tom Cruise.

O elenco terá ainda os nomes de Hayley Atwell (Agente Carter), Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia), Shea Whigham (Agente Carter) e o retorno de Vanessa Kirby.

O papel de vilão do filme deve ficar com Esai Morales. O ator é conhecido por Titãs.

Missão Impossível 7 chegará aos cinemas em 30 de setembro de 2022.