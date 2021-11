Com Chris Hemsworth, Resgate 2 está acontecendo

O diretor Sam Hargrave revelou em sua conta do Instagram que as filmagens de Resgate 2, com Chris Hemsworth, começaram.

No vídeo do Instagram, o cineasta caminha por uma rua cheia de neve em Praga, onde as gravações de Resgate 2 estão acontecendo.

Confira o vídeo compartilhado pelo diretor de Resgate 2 abaixo.

Mais sobre Resgate 2

Sam Hargrave é o diretor de Resgate 2, com roteiro de Joe Russo. Chris Hemsworth retorna como o principal astro do elenco.

Joe Russo e Anthony Russo permanecem como os produtores da sequência. Espera-se que Resgate se torne uma franquia para a Netflix, o que pode ser consolidado com esta continuação.

Ainda não há uma previsão de lançamento para Resgate 2, da Netflix.