Com fama na Netflix, Alerta Vermelho rivaliza com Vingadores: Ultimato

O Polygon mostra que Alerta Vermelho, da Netflix, poderia rivalizar em popularidade com Vingadores: Ultimato. Nas primeiras semanas, o filme com Dwayne Johnon, Ryan Reynolds e Gal Gadot tem uma quantidade de horas que poderia concorrer com a mega produção da Marvel.

O site fez o comparativo a partir de dados revelados pela plataforma de streaming. Com duas semanas de exibição, Alerta Vermelho foi visto 277,9 milhões de horas, o que é impressionante.

Enquanto isso, Vingadores: Ultimato foi visto no total por mais de 1 bilhão de horas. Mas, conforme o Polygon, Alerta Vermelho conseguiria, no comparativo entre as duas primeiras semanas de cada filme, ter maior atenção dos espectadores.

O site diz ter conseguido a informação a partir do número de ingressos do filme da Marvel que foram vendidos no período. Além disso, para ser ter uma ideia, o filme da Netflix tem 118 minutos de duração, enquanto o da Marvel, 189 minutos.

Em números absolutos é claro que Alerta Vermelho não deve superar Vingadores: Ultimato. Mas, a análise do Polygon mostra como o filme da Netflix conseguiu ter destaque.

Dwayne Johnson, o The Rock, inclusive até já afirmou que Alerta Vermelho se tornou o maior filme da Netflix.

Alerta Vermelho está disponível na Netflix

“Quando a Interpol emite o alerta vermelho – um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo – é hora de o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) entrar em cena. A caçada vai colocá-lo no meio de um ousado plano de assalto, forçando-o a se unir ao golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, ‘O Bispo’ (Gal Gadot).



Esta grande aventura vai levar o trio ao redor do globo, passando por pistas de dança, uma prisão isolada, pela selva e, o pior de tudo, constantemente um na companhia do outro”, afirma a sinopse completa de Alerta Vermelho.

O filme conta também com Ritu Arya, a Lila de The Umbrella Academy, e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Dwayne Johnson, o The Rock, recebeu cerca de 20 milhões de dólares para participar do filme. Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, contou com o mesmo salário, se tornando assim a atriz mais bem paga do mundo em 2020.

O próprio astro diz que o longa tem o maior orçamento de toda Netflix.

Alerta Vermelho está disponível na Netflix. Já Vingadores: Ultimato está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir o filme da Marvel.