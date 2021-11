Com Jason Momoa roubando a cena, Duna fica disponível no HBO Max

Duna está disponível para todos os assinantes do HBO Max. Com o título no catálogo, os fãs podem ver um elenco estrelado, em que Jason Momoa, o Aquaman, rouba a cena.

O filme é estrelado por Timothée Chalamet e ainda tem Oscar Isaacs e Josh Brolin. Mas, no papel de Duncan Idaho, um guerreiro dos Atreides, Jason Momoa se destaca.

Mesmo em papel menor, o ator ganhou destaque em muitas críticas. Até por isso, fãs esperam que o astro de Aquaman possa voltar de alguma maneira para a sequência.

“Ele não tem muito tempo, o que acontece no livro. Mas, sempre que aparece é uma mistura de charme e leveza, assim como quando o momento pede, ele é durão, mostrando todo conhecimento em ação. Ele tem as melhores sequências de luta”, escreveu a crítica da Forbes.

Além disso, o ator foi adorado por ter algumas das falas cômicas de Duna, quebrando o tom mais sério da adaptação.

A história de Duna, disponível no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC.

O elenco tem ainda Rebecca Ferguson (Missão: Impossível – Efeito Fallout), Oscar Isaac (franquia Star Wars e Cavaleiro da Lua da Marvel), pelo ator indicado ao Oscar Josh Brolin (Vingadores: Guerra Infinita), por Stellan Skarsgård (série da HBO Chernobyl, Vingadores: Era de Ultron) e Dave Bautista (Guardiões da Galáxia, Vingadores: Ultimato).

Há ainda Stephen McKinley Henderson (Lady Bird: A Hora de Voar), Zendaya (Homem-Aranha: Longe de Casa, série da HBO Euphoria), Chen Chang (O Tigre e o Dragão), David Dastmalchian (Batman: O Cavaleiro das Trevas), Sharon Duncan-Brewster (Sex Education), pela atriz indicada ao Oscar Charlotte Rampling (45 Anos, Assassin’s Creed), por Jason Momoa (o Aquaman da DC) e pelo vencedor do Oscar Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez, 007 – Operação Skyfall).

Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido no HBO Max.