Com mistério macabro, filme de terror está na Netflix

Se você gosta de filmes de terror com uma boa dose de violência e mistérios macabros, O Matadouro é uma ótima opção. O longa arrepiante está no catálogo da Netflix e tem tudo para conquistar os fãs de histórias assustadoras com uma trama de tirar o fôlego, produzida por alguns dos maiores nomes do gênero.

Lançado originalmente em 2016, O Matadouro (Abattoir) é uma produção de Darren Lynn Bousman, mais conhecido por criar e comandar os primeiros (e melhores) filmes da franquia Jogos Mortais, além do musical Repo! The Genetic Opera.

Embora o filme não tenha agradado a crítica especializada – com apenas 38% de aprovação no Rotten Tomatoes – sua trama foi muito elogiada por fãs “raiz” de terror e por diversas publicações voltadas exclusivamente para o gênero de cinema.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Matadouro na Netflix; veja.

Conheça O Matadouro na Netflix

O Matadouro acompanha a história de uma repórter investigativa que tenta solucionar o mistério por trás de um homem que compra casas onde tragédias aconteceram.

A vida da jornalista Julia Talben vira de cabeça para baixo quando sua família é brutalmente assassinada.

O que deveria ser uma investigação simples revela mistérios bem mais profundos, principalmente quando a protagonista retorna à cena do crime e encontra o quarto dos assassinatos desconstruído e fisicamente removido da casa.

A situação bizarra inicia uma busca alucinante, e leva Julia e seu ex-namorado, o detetive Declan Grady, a uma misteriosa cidade na Nova Inglaterra, onde encontram o enigmático Jebediah Crone.

O sinistro antagonista revela à dupla sua “obra de arte”: o Matadouro – uma casa monstruosa criada a partir de inúmeros cômodos de morte e violência.

Julia percebe rapidamente que a alma de sua irmã está presa na casa e decide lutar para salvá-la. O problema é que o Matadouro não é uma simples casa, mas sim um portal para algo bem mais maligno do que a protagonista e Grady poderiam imaginar.

O elenco de O Matadouro é formado por figuras bastante conhecidas de fãs de terror, colaboradores frequentes de alguns dos diretores mais famosos do gênero.

A protagonista Julia é interpretada por Jessica Lowndes, famosa por filmes como Autópsia, Jovens Malditos e O Circo do Diabo.

Já Declan Grady, detetive e ex-namorado da protagonista, ganha vida pela interpretação de Joe Anderson, de séries como Hannibal e Outsiders, além da saga Crepúsculo.

O vilão Jebediah Crane é interpretado por Dayton Callie, colaborador de longa data do diretor Darren Lynn Bousman e famoso por filmes como Halloween 2 e O Circo do Diabo, além da série Fear the Walking Dead.

O elenco de O Matadouro conta também com Lin Shaye (Franquia Sobrenatural), John McConnell (Sob o Luar do Alabama), Bryan Batt (Mad Men), Michael Paré (Ruas de Fogo) e J. LaRose (Extremity).

A trama de O Matadouro está disponível na Netflix.