Com novos filmes, explicamos o universo cinematográfico de Natal da Netflix

Com as festas de fim de ano cada vez mais próximas, fãs da Netflix aproveitam para maratonar os filmes natalinos da plataforma. O que muitos espectadores não sabem é que algumas das produções de Natal mais famosas do streaming são ambientadas no mesmo universo. A Netflix explicou tudo sobre essas importantes conexões; veja abaixo.

O Universo Cinematográfico de Natal da Netflix é formado pelos filmes natalinos mais populares da plataforma, normalmente comédias românticas que se passam na época festiva.

As conexões explicadas pela Netflix envolvem as franquias A Princesa e a Plebeia e Príncipe do Natal, junto com os filmes Um Castelo Para o Natal, Resgate do Coração, Um Passado de Presente, O Feitiço de Natal e Cartão de Natal.

Mas vale lembrar que a franquia O Príncipe do Natal representa o “centro” do Universo Cinematográfico de Natal da Netflix. É a partir dele que surgem as principais referências nos outros filmes.

Tudo sobre o Universo Cinematográfico de Natal na Netflix

Como já citamos, O Príncipe do Natal é o núcleo do UCN da Netflix. Personagens e tramas do filme são referenciados em diversas outras produções natalinas da plataforma.

Uma das partes do longa, por exemplo, aparece na TV em A Princesa e a Plebeia, o primeiro filme da franquia protagonizada por Vanessa Hudgens, e em O Feitiço do Natal.

O reino de Aldovia, onde se passa a história de O Príncipe do Natal, é citado em Um Passado de Presente.

Além disso, a Rainha Amber e o Rei Richard fazem uma participação especial no final de A Princesa e a Plebeia 2.

Finalmente, em A Princesa e a Plebeia 3: As Vilãs Também Amam, a divertida Fiona se encontra com o Conde Simon.

As referências à franquia A Princesa e a Plebeia são mais simples. O primeiro filme é referenciado no terceiro capítulo de O Príncipe do Natal, e aparece na TV na trama de Cartão de Natal.

Os personagens Frank e Srta. Donatelli, que fazem parte da trama do longa, também aparecem em Um Castelo Para o Natal, protagonizado por Brooke Shields.

Cartão de Natal, por sua vez, aparece na TV em A Princesa e a Plebeia e em Feitiço do Natal.

Finalmente, Resgate do Coração pode ser visto na TV em Um Passado de Presente.

Ou seja, grande parte das referências que conectam o Universo Cinematográfico de Natal da Netflix envolvem vislumbres dos filmes na TV.

Veja abaixo a imagem divulgada pela Netflix para explicar as conexões do universo de Natal; veja abaixo.

There are so many connections in The Netflix Holiday Universe of films — have you caught them all? pic.twitter.com/qb7QgnzUxe — Netflix (@netflix) November 29, 2021