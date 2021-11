Como Encanto se aproxima da verdadeira cultura da Colômbia

Uma das qualidades de Encanto é como o filme representa a cultura da Colômbia. Mesmo com uma história mágica, o longa da Disney se aproxima de muitos traços colombianos da vida real.

O filme que segue Mirabel Madrigal não diz exatamente o nome da cidade da família. Mas, o local é representado como se fosse uma localidade no interior da Colômbia.

Alguns pontos conhecidos da vida real podem ser notados em Encanto. A cidade apresenta uma arquitetura típica da Colômbia, bem como os vestidos usados pelas personagens, com estampas coloridas.

Ainda na vestimenta, a Disney faz questão de mostrar o Ruana, uma peça que é basicamente um poncho colombiano. Depois, na alimentação, Encanto traz o amor pelo café e pelas arepas, prato típico local.

Dentro da família, Mirabel e os parentes conseguem representar traços típicos na Colômbia. Há uma forte união, com um membro sempre apoiando outro incondicionalmente.

Assim como Encanto, há um costume em cidades menores na Colômbia de grandes festas acontecerem a cada conquista de um dos cidadãos.

Por fim, há a música, que se inspira em alguns ritmos da Colômbia, e Encanto traz borboletas amarelas, uma clara homenagem para o livro Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez.

Claro que o filme não consegue explorar toda cultura colombiana, que possui ainda diversos traços interessantes. Por isso, a Disney ainda pode ter muitas inspirações para uma possível continuação.

Mais sobre Encanto, novo filme da Disney

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

