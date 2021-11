Denzel Washington mata homem em sombrio trailer de filme aclamado

The Tragedy of Macbeth promete ser um dos melhores filmes do ano e a A24 lançou mais um teaser trailer sombrio, que mostra Denzel Washington assassinando um homem.

O filme terá lançamento em salas selecionadas no mês de dezembro e faltando pouco para a data chegar, vemos um pouco mais da obra de Joel Coen.

Vemos o personagem titular, vivido por Denzel Washington, andando por um corredor em preto e branco. Ele chega em um quarto onde um homem dorme e o mata com uma faca.

Vale apontar que a prévia mostra que o inglês antigo das peças de Shakespeare será mantido nos diálogos. Veja o trailer de The Tragedy of Macbeth, abaixo.

Baseado na peça de William Shakespeare, o longa-metragem gira em torno das tentativas de Macbeth em conquistar o trono escocês, após ouvir uma profecia de uma tríade de bruxas.

O elenco é completado por Corey Hawkins, Alex Hassell, Ralph Ineson, Moses Ingram, Bertie Carvel, Kathryn Hunter, Brendan Gleeson e Harry Melling.

A direção é de Joel Coen, que dessa vez não trabalha junto do irmão, Ethan Coen, com quem já dirigiu clássicos modernos como Fargo e O Grande Lebowski.

The Tragedy of Macbeth estreia em 14 de janeiro de 2022, no Apple TV+.