Encanto: Elenco tem Jeniffer Nascimento, Felipe Araújo e ator de Dom

Encanto, o mais novo filme animado da Disney, está fazendo sucesso com fãs de todas as idades. Inspirado pela estética e cultura latino-americana, o longa é ambientado na Colômbia e conta com um impressionante elenco de vozes – tanto na versão original quanto na edição dublada. No elenco brasileiro de Encanto, destacam-se Jeniffer Nascimento, o cantor Felipe Araújo e outros atores famosos; veja abaixo.

O filme acompanha a história da Família Madrigal, um clã extraordinário que vive escondido nas montanhas da Colômbia, em um lugar mágico que compartilha o título do longa: Encanto.

A magia do Encanto agracia cada integrante da família com um poder especial, desde o dom da cura até a super força – exceto a jovem Mirabel.

No entanto, Mirabel descobre que a magia que protege Encanto está correndo grande perigo, e decide se tornar a última esperança de sua poderosa família.

Quem está no elenco brasileiro de Encanto?

O elenco brasileiro de Encanto é liderado por Mari Evangelista como Mirabel Madrigal, a protagonista do longa.

Você provavelmente conhece a voz da dubladora por performances em animes como Dragon Ball Super, Demon Slayer e One Piece.

Já Alma Madrigal, a avó do clã, é dublada por Márcia Fernandes. Na versão original, a personagem tem a voz de María Cecília Botero.

Bruno Madrigal, o tio de Mirabel que tem o poder de ver o futuro, é interpretado por Sérgio Rufino. O icônico dublador brasileiro é a voz original de Shiryu no anime Os Cavaleiros do Zodíaco.

Félix Madrigal, outro tio de Mirabel e esposo de Pepa, ganha voz pela atuação de Cláudio Galvan (Mulan). Pepa, por sua vez, é dublada por Veridiana Benassi (A Dama e o Vagabundo)

Luisa Madrigal, a irmã do meio de Mirabel, que tem o poder da super-força, é dublada por Lara Suleiman (Aladdin)

Julieta Madrigal, a mãe de Maribel, Isabela e Luisa, tem a voz de Andrezza Massei (Elena de Avalor.)

Isabela Madrigal, a irmã “perfeita” da protagonista Mirabel, com o poder de fazer flores nascerem em qualquer lugar, é dublada por Larissa Cardoso (A Pequena Sereia 2).

Agustín Madrigal, o pai de Mirabel e patriarca da família, tem a voz de Roberto Rocha (O Negócio)

Já Camilo Madrigal, o filho de Pepa e Felix, encanta os fãs com uma divertida interpretação de Filipe Bragança. O personagem tem o poder de mudar de forma.

Filipe Bragança é famoso por sua atuação como Victor Dantas na série Dom, disponível no Amazon Prime Video.

Antonio Madrigal, o filho mais caçula de Pepa e Felix, com o poder de conversar com animais, é dublado por Lucas Kumode (X-Men: Primeira Classe).

Dolores Madrigal conta com a excelente dublagem de Jeniffer Nascimento. A personagem é a filha mais velha de Pepa e Félix, e tem o poder da super audição. Na versão original, ela é dublada pela cantora Adassa.

Além de sua performance em Encanto, a atriz é conhecida por diversos projetos na Rede Globo, como Malhação: Sonhos, Êta Mundo Bom e Verão 90.

Finalmente, o elenco de Encanto é completado pelo cantor Felipe Araújo como Mariano Guzmán, o noivo de Isabela. Na versão original, o personagem é dublado por Maluma.

A Disney lançou um vídeo especial com o elenco brasileiro de Encanto; veja abaixo. O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

