Encanto: Filme da Disney tem nota revelada no Rotten Tomatoes

Encanto chegou aos cinemas e prova ser mais um grande acerto para os estúdios de animação da Disney. O filme teve a nota revelada no Rotten Tomatoes e está sendo aclamado pelos críticos.

Com 103 críticas computadas, Encanto está com 92% de aprovação na plataforma agregadora. Com isso, ele ganha o selo “certified fresh”, que garante que a maior parte da crítica especializada aprovou o longa-metragem.

As famílias vão adorar o “Encanto”, mas o que pode ser mais significativo são as conversas que temos depois”, escreveu Nell Minow, do Huffington Post.

“Apesar de alguns erros, Encanto é um dos filmes de animação mais charmosos a chegar aos cinemas este ano”, elogiou Monica Castillo, do Roger Ebert.

Em “Encanto” existe um forte envolvimento e respeito pela cultura latina em todas as suas dimensões”, escreveu Maya Phillips, do New York Times.

“Pense nisso como tudo o que esperamos do estúdio – beleza, cordialidade, humor, emoção – só com um pouco mais”, elogiou Clarisse Loughrey, do Independent., elogiou Clarisse Loughrey, do Independent.

A história de Encanto na Disney

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

Encanto, o novo filme da Disney, está em exibição nos cinemas. Outros filmes da Disney podem ser assistidos no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.